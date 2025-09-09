Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

36 को नोटिस जारी… अतिक्रमण पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर

MP News: सरकारी कब्जों की जमीन को संबंधित विभागों को एनओसी दिलाकर आवंटित कराया जाएगा, बाकी पर प्रशासन कार्रवाई का बुलडोजर चलाएगा।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 09, 2025

Bulldozer Action
Bulldozer Action (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: राजधानी भोपाल के कोकता में मछली परिवार की कॉलोनियों के आसपास सरकारी जमीन सीमांकन में सोमवार को प्रशासन की ओर से 36 नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें संबंधितों को कब्जे वाली जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया है। कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आवासीय निर्माणों में सबसे ज्यादा डायमंड सिटी से जुड़े हैं। यहां 20 मकानों को नोटिस देकर कार्रवाई की चेतावनी दी है। कुल यहां 65 एकड़ में 85 से ज्यादा कब्जे हैं। सरकारी कब्जों की जमीन को संबंधित विभागों को एनओसी दिलाकर आवंटित कराया जाएगा, बाकी पर प्रशासन कार्रवाई का बुलडोजर(Demolishe) चलाएगा।

यहां कोकता में मछली परिवार की विकसित कॉलोनियों को टीएंडसीपी अप्रुव्ह माना जा रहा है। प्रशासन टीएंडसीपी से इनकी मंजूरी की फाइलें निकलवाने दस दिन पहले ही पत्र लिख चुका है। अब फाइल निकलवार कर पता किया जा रहा है कि मंजूरी फर्जी तो नहीं है। हुई तो इसके आधार क्या रहे? इसके बाद फिर मछली परिवार की कॉलोनियों को लेकर कार्रवाई शुरू करेंगे।

तय होगी आगामी कार्रवाई

हमने चिन्हित निर्माणों को नोटिस किए हैं। अब दस्तावेज दिखाने पर आगामी कार्रवाई तय की जाएगी।- सौरभ वर्मा, तहसीलदार

ये कब्जे चिन्हित हुए थे

● नगर निगम द्वारा निर्मित 50 दुकानें और एक एसटीपी प्लांट।

● एचपी पेट्रोल पंप।

● निर्माणाधीन कस्तूरी कोर्टयार्ड कॉलोनी और कोर्टयार्ड प्राइम का गेट, पहुंच मार्ग और पार्क।

● डायमंड सिटी कॉलोनी का पहुंच मार्ग और 20 मकान।

●द ग्रीन स्केप मेंशन शादी हॉल/रिसॉर्ट।

● बीपीएस स्कूल।

  • राजधानी परिसर का पहुंच मार्ग।

● 200 फीट का कोकता मुख्य बायपास मार्ग।

● फर्सी पत्थर की दुकान।

● 2.00 एकड़ भूमि पर कृषि कार्य

● शंकराचार्य फार्म्स का पहुंच मार्ग।

● 2.00 एकड़ भूमि पर कृषि कार्य।

● 1.00 एकड़ भूमि पर कृषि कार्य।

● 1.00 एकड़ भूमि पर खेती, फार्महाउस और पक्का निर्माण।

Published on:

09 Sept 2025 10:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 36 को नोटिस जारी… अतिक्रमण पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर

