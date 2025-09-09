36 को नोटिस जारी… अतिक्रमण पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर

MP News: राजधानी भोपाल के कोकता में मछली परिवार की कॉलोनियों के आसपास सरकारी जमीन सीमांकन में सोमवार को प्रशासन की ओर से 36 नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें संबंधितों को कब्जे वाली जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया है। कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आवासीय निर्माणों में सबसे ज्यादा डायमंड सिटी से जुड़े हैं। यहां 20 मकानों को नोटिस देकर कार्रवाई की चेतावनी दी है। कुल यहां 65 एकड़ में 85 से ज्यादा कब्जे हैं। सरकारी कब्जों की जमीन को संबंधित विभागों को एनओसी दिलाकर आवंटित कराया जाएगा, बाकी पर प्रशासन कार्रवाई का बुलडोजर(Demolishe) चलाएगा।