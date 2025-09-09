Transfer Breaking : बड़ा फेरबदल… 20 डीआइजी, आधी रात को 17 SP सहित 50 आइपीएस के तबादले

Transfer Breaking:मध्यप्रदेश पुलिस महकमे में लंबे अरसे से किया जा रहा तबादला सूची का इंतजार सोमवार को खत्म हो गया। काफी समय के बाद ऐसा हुआ है जब दो चरणों में 50 पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है। इसमें खास बात ये है कि मंत्री विजय शाह मामले की एसआइटी के सदस्य और 2010 बैच के अधिकारी कल्याण चक्रवर्ती को तीन माह में डीआइजी रेंज छिंदवाड़ा से पुलिस मुख्यालय वापस बुला लिया गया है। बता दें जांच के दौरान ही चक्रवर्ती को छिंदवाड़ा रेंज में तैनात किया गया था। इसके अलावा मनोज कुमार सिंह को डीआइजी रतलाम से लोकायुक्त संगठन में भेजा गया है। वहीं मुकेश कुमार को मानवाधिकार आयोग भेजा है।
गृह विभाग ने आधी रात के बाद 30 आइपीएस अफसरों के तबादला आदेश जारी किए। शाम को जारी 20 अफसरों के आदेश के बाद यह दूसरी सूची जारी हुई। इसमें 15 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए। इससे पूर्व शाम के आदेश में भी दो एसपी बदले थे। मोहन सरकार ने देर रात गृह विभाग में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। बताया जा रहा है कि यह प्रशासनिक सर्जरी लंबे समय से प्रतीक्षित थी। सूत्रों की मानें तो अभी कुछ और जिलों में भी फेरबदल संभावित है। पीएम मोदी के दौरे से 9 दिन पहले इस बदलाव ने कड़ी प्रशासनिक जमावट के संकेत दिए हैं।