Transfer Breaking : बड़ा फेरबदल… 20 डीआइजी, आधी रात को 17 SP सहित 50 आइपीएस के तबादले

Transfer Breaking:मध्यप्रदेश पुलिस महकमे में लंबे अरसे से किया जा रहा तबादला सूची का इंतजार सोमवार को खत्म हो गया। काफी समय के बाद ऐसा हुआ है जब दो चरणों में 50 पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है। इसमें खास बात ये है कि मंत्री विजय शाह मामले की एसआइटी के सदस्य और 2010 बैच के अधिकारी कल्याण चक्रवर्ती को तीन माह में डीआइजी रेंज छिंदवाड़ा से पुलिस मुख्यालय वापस बुला लिया गया है। बता दें जांच के दौरान ही चक्रवर्ती को छिंदवाड़ा रेंज में तैनात किया गया था। इसके अलावा मनोज कुमार सिंह को डीआइजी रतलाम से लोकायुक्त संगठन में भेजा गया है। वहीं मुकेश कुमार को मानवाधिकार आयोग भेजा है।