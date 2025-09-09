Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

Transfer Breaking : बड़ा फेरबदल… 20 डीआइजी, आधी रात को 17 SP सहित 50 आइपीएस के तबादले

Transfer Breaking: पुलिस महकमे में लंबे अरसे से किया जा रहा तबादला सूची का इंतजार सोमवार को खत्म हो गया। काफी समय के बाद ऐसा हुआ है जब दो चरणों में 50 पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है। बता दें कि, गृह विभाग ने आधी रात के बाद 30 आइपीएस अफसरों के तबादला आदेश जारी किए।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 09, 2025

Transfer Breaking
Transfer Breaking (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Transfer Breaking:मध्यप्रदेश पुलिस महकमे में लंबे अरसे से किया जा रहा तबादला सूची का इंतजार सोमवार को खत्म हो गया। काफी समय के बाद ऐसा हुआ है जब दो चरणों में 50 पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है। इसमें खास बात ये है कि मंत्री विजय शाह मामले की एसआइटी के सदस्य और 2010 बैच के अधिकारी कल्याण चक्रवर्ती को तीन माह में डीआइजी रेंज छिंदवाड़ा से पुलिस मुख्यालय वापस बुला लिया गया है। बता दें जांच के दौरान ही चक्रवर्ती को छिंदवाड़ा रेंज में तैनात किया गया था। इसके अलावा मनोज कुमार सिंह को डीआइजी रतलाम से लोकायुक्त संगठन में भेजा गया है। वहीं मुकेश कुमार को मानवाधिकार आयोग भेजा है।

देर रात गृह विभाग ने जारी किए आदेश

गृह विभाग ने आधी रात के बाद 30 आइपीएस अफसरों के तबादला आदेश जारी किए। शाम को जारी 20 अफसरों के आदेश के बाद यह दूसरी सूची जारी हुई। इसमें 15 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए। इससे पूर्व शाम के आदेश में भी दो एसपी बदले थे। मोहन सरकार ने देर रात गृह विभाग में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। बताया जा रहा है कि यह प्रशासनिक सर्जरी लंबे समय से प्रतीक्षित थी। सूत्रों की मानें तो अभी कुछ और जिलों में भी फेरबदल संभावित है। पीएम मोदी के दौरे से 9 दिन पहले इस बदलाव ने कड़ी प्रशासनिक जमावट के संकेत दिए हैं।

Transfer Breaking

आधी रात को आइपीएस अधिकारियों के तबादले

(फोटो सोर्स : पत्रिका)

20 अफसरों के तबादले की सूची

Transfer Breaking (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Updated on:

09 Sept 2025 08:17 am

Published on:

09 Sept 2025 08:16 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Transfer Breaking : बड़ा फेरबदल… 20 डीआइजी, आधी रात को 17 SP सहित 50 आइपीएस के तबादले

