एमपी के सभी जिलों में ‘अतिभारी बारिश’ से राहत, 48 घंटे बाद तांडव करेगा मानसून

मौसम विभाग(MP Weather) के अनुसार 6 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश का दौर जारी रहा। इसके बाद 7 सितंबर को मौसम में थोड़ी राहत मिल सकती है, हालांकि 9 सितंबर को फिर से बादल और भारी बारिश(Heavy Rain) की संभावना बनी रहेगी और मानसून का तांडव दिखेगा। बताया जा रहा है कि एक टर्फ लाइन फिलहाल मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजर रही है, ऐसे में वेदर सिस्टम एक्टिव बना हुआ है, जिससे एमपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश की वजह से सभी बांध भी ओवरफ्लो हो गए हैं।