एमपी के सभी जिलों में ‘अतिभारी बारिश’ से राहत, 48 घंटे बाद तांडव करेगा मानसून

MP Weather:प्रदेश में बारिश का दौर 7 सितंबर को भी जारी रहेगा, मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे के अंदर कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है लेकिन कहीं भी अति भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को उज्जैन, इंदौर समेत बड़वानी, बैतूल, देवास, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, मंदसौर, नीमच, भोपाल, रायसेन समेत कई जिलों में कहीं-कहीं तेज बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वहीं ग्वालियर-चंबल संभाग के साथ-साथ जबलपुर और उसके आसपास के जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है।
भारत मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल की वैज्ञानिक डॉ. दिव्या सुरेंद्रन ने बताया इस समय मानसून ट्रफ राजस्थान की तरफ से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। एक अन्य चक्रवाती सिस्टम राजस्थान से होते हुए मध्यप्रदेश, झारखंड की तरफ जा रहा है। ऐसे में इंदौर सहित संभाग के अन्य जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। संभाग में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना रहेगी। वहीं भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में रिमझिम पानी ही बरसेगा।
मौसम विभाग(MP Weather) के अनुसार 6 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश का दौर जारी रहा। इसके बाद 7 सितंबर को मौसम में थोड़ी राहत मिल सकती है, हालांकि 9 सितंबर को फिर से बादल और भारी बारिश(Heavy Rain) की संभावना बनी रहेगी और मानसून का तांडव दिखेगा। बताया जा रहा है कि एक टर्फ लाइन फिलहाल मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजर रही है, ऐसे में वेदर सिस्टम एक्टिव बना हुआ है, जिससे एमपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश की वजह से सभी बांध भी ओवरफ्लो हो गए हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, एमपी में अब तक 40.6 इंच बारिश हो चुकी है, जो सीजन की 111 प्रतिशत है। अब तक 32.8 इंच बारिश होनी थी। प्रदेश की सामान्य बारिश औसत 37 इंच है। पिछले मानसूनी सीजन में औसत 44 इंच बारिश हुई थी। मानसून की विदाई से पहले ही अब तक 22 जिलों का बारिश का कोटा पूरा हो चुका है।
मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले की सीमा पर स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल तोरणमाल में शनिवार को लैंडस्लाइड हो गई। जिसके चलते पहाड़ी से बड़ी-बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गिरी। जिससे कई घंटों तक रास्ता बंद हो गया। सड़क मार्ग पर दोनों से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस और प्रशासन ने घंटों की मशक्कत के बाद आवागमन शुरु कराया।