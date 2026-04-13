जब आशा ताई ने पूछा- घर आए मेहमान को खाना खिलाने के बाद कोई बर्तन भी धुलवाता है क्या?

Asha Bhosle - स्वर्गीय आशा भोसले को इंदौर से गहरा लगाव था। यही कारण है कि शहरवासियों के लिए वे आशा ताई थीं। उनके बचपन का कुछ हिस्सा भी यहां बीता था। दिली जुड़ाव की वजह से बाद में भी आशा भोसले इंदौर आती रहीं। उन्हें यहां की मिठाइयां और नमकीन बहुत पसंद था। इंदौर से जुड़ा उनका एक किस्सा खूब कहा-सुना जाता है जब उन्होंने मंच से गाना गाने से मना कर दिया था। मध्यप्रदेश सरकार ने आशा ताई को लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया था। समारोह में उन्होंने गाना गाने से इंकार कर दिया था। सम्मान समारोह में उन्होंने कुछ गाने गुनगुनाए जरूर लेकिन अपने गीत पेश करने से यह कहते हुए साफ इंकार कर दिया कि मैं मेहमान हूं, गाना नहीं गाऊंगी। आशा भोसले ने मजाकिया अंदाज में कहा… कोई घर आए मेहमान को खाना खिलाने के बाद बर्तन भी धुलवाता है क्या?