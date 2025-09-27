Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

भारत-पाकिस्तान एशिया कप फाइनल मैच पर इंदौर सट्टा बाजार की बड़ी भविष्यवाणी

asia cup final 2025: रविवार को खेला जाएगा एशिया कप का फाइनल मैच, भारत-पाकिस्तान के बीच होगी खिताबी भिड़ंत...।

इंदौर

Shailendra Sharma

Sep 27, 2025

Asia Cup Final 2025 India vs Pakistan Match Indore Satta Bazar Prediction (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ESPNcricinfo)

asia cup final 2025: एशिया कप फाइनल मैच में भारत-पाकिस्तान (india vs pakistan) का आमना सामना होने वाला है। रविवार को होने वाले इस महामुकाबले का क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है और मध्यप्रदेश में भी भारत-पाकिस्तान के फाइनल मैच को लेकर क्रिकेट फैंस रोमांचित हैं। इसी बीच सट्टा बाजार में भी एशिया कप फाइनल पर दांव लगाए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश के इंदौर सट्टा बाजार (Indore Satta Bazar) ने भी फाइनल मुकाबले को लेकर भविष्यवाणी की है। बता दें कि इंदौर सट्टा बाजार की भविष्यवाणी मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के दौरान सटीक साबित हुई थी।

भारत-पाकिस्तान मैच पर इंदौर सट्टा बाजार की भविष्यवाणी

भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप फाइनल को लेकर इंदौर सट्टा बाजार ने बड़ी भविष्यवाणी की है। इंदौर सट्टा बाजार के मुताबिक टीम इंडिया का पलड़ा भारी है और भारत फाइनल में पाकिस्तान को हराएगा। सट्टा बाजार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इंदौर सट्टा बाजार भारत की जीत को तय मान रहा है इसलिए भारत की जीत पर जमकर दांव लगाए जा रहे हैं। अगर भारतीय टीम टॉस जीतती है तो पाकिस्तान का भाव 3 रूपये और भारत का 30 पैसे है वहीं अगर भारत टॉस हारता है तो पाकिस्तान का भाव 2.5 रूपये और भारत का भाव 40 पैसे है।

अभिषेक शर्मा पर बड़ा दांव

इंदौर सट्टा बाजार में क्रिकेट प्लेयर्स पर भी जमकर दांव लगाए जा रहे हैं। शानदार फॉर्म में चल रहे टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा फाइनल में सभी के फेवरेट बने हुए हैं और उन पर जमकर दांव लगाया जा रहा है। शुभमन गिल पर लोग दांव खेल रहे हैं और टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव से भी लोगों की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। बता दें कि इंदौर सट्टा बाजार में छोटी-छोटी बातों यहां तक की शाम को बारिश होगी की नहीं इस पर भी लाखों-करोड़ों के दांव लग जाते हैं।

नोटः हमारा उद्देश्य सट्टा को किसी भी प्रकार से प्रोत्साहन करना नहीं है।

Published on:

27 Sept 2025 06:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / भारत-पाकिस्तान एशिया कप फाइनल मैच पर इंदौर सट्टा बाजार की बड़ी भविष्यवाणी

