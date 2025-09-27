भारत-पाकिस्तान एशिया कप फाइनल मैच पर इंदौर सट्टा बाजार की बड़ी भविष्यवाणी

भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप फाइनल को लेकर इंदौर सट्टा बाजार ने बड़ी भविष्यवाणी की है। इंदौर सट्टा बाजार के मुताबिक टीम इंडिया का पलड़ा भारी है और भारत फाइनल में पाकिस्तान को हराएगा। सट्टा बाजार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इंदौर सट्टा बाजार भारत की जीत को तय मान रहा है इसलिए भारत की जीत पर जमकर दांव लगाए जा रहे हैं। अगर भारतीय टीम टॉस जीतती है तो पाकिस्तान का भाव 3 रूपये और भारत का 30 पैसे है वहीं अगर भारत टॉस हारता है तो पाकिस्तान का भाव 2.5 रूपये और भारत का भाव 40 पैसे है।