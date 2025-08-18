‘नगर निगम’ और ‘निकायों’ के ऑफिस में नए तरीके से लगेगी ‘हाजिरी’

MP News:एमपी के नगर निगम इंदौर में चेहरा दिखाकर हाजिरी लगाने का प्रस्ताव पहले ही पास हो गया था, हालांकि इस पर काम जारी है। यह मॉडल अब पूरे प्रदेशभर में लागू होगा। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अब कर्मचारियों की हाजिरी सिर्फ चेहरे से दर्ज होगी। नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि अब केवल फेस रिकग्निशन को ही मान्य किया जाएगा। फिंगरप्रिंट व अन्य माध्यम से दर्ज उपस्थिति अब स्वीकार नहीं की जाएगी। इसे जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू करना होगा।
आदेश के अनुसार, सात दिनों में रिपोर्ट भी मुख्यालय भेजनी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। यह व्यवस्था वेतन निर्धारण और उपस्थिति पर पारदर्शिता लाने के लिए लागू की जा रही है।
हर कार्यालय को ऑनबोर्ड कर लोकेशन मैप व जीपीएस से जोड़ा जाएगा। जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी निगम और निकायों को अपने स्तर पर आवश्यक डिवाइस और सुविधा अगले सात दिन में उपलब्ध करानी होगा।
विभाग का दावा है कि अब किसी भी कर्मचारी की अनुपस्थिति या देरी आसानी से ट्रैक की जा सकेगी। अब तक सरकारी दतरों में होता था कि कर्मचारी अधिकारी थब इप्रेशन लगाने के बाद गायब हो जाते थे, लेकिन इसमें सुविधा की जा रही है कि उसमें आने जाने का समय और दफ्तर में ठहरने का समय भी दर्ज होगा। इसके लिए रिपोर्ट का तय पैरामीटर भी भेजा गया है, जिसका जवाब विभाग को समय-समय पर देना होगा।