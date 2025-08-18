‘नगर निगम’ और ‘निकायों’ के ऑफिस में नए तरीके से लगेगी ‘हाजिरी’

MP News:एमपी के नगर निगम इंदौर में चेहरा दिखाकर हाजिरी लगाने का प्रस्ताव पहले ही पास हो गया था, हालांकि इस पर काम जारी है। यह मॉडल अब पूरे प्रदेशभर में लागू होगा। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अब कर्मचारियों की हाजिरी सिर्फ चेहरे से दर्ज होगी। नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि अब केवल फेस रिकग्निशन को ही मान्य किया जाएगा। फिंगरप्रिंट व अन्य माध्यम से दर्ज उपस्थिति अब स्वीकार नहीं की जाएगी। इसे जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू करना होगा।