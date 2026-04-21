MP News: अब 22वीं मंजिल तक पहुंचेगी फायर ब्रिगेड टीम, 25 करोड़ में डील फाइनल

बीते दिन ही शहर के मांगलिया स्थित तेल डिपो के ठीक सामने दोपहर एक भीषण आगजनी की घटना घटित हुई। सात्विक विहार के सामने लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूर-दूर तक दिखाई दे रही थी। इसने आसपास स्थित दुकानों और घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मांगलिया डिपो क्षेत्र में हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक रहता है, जिसके कारण प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम बेहद सतर्कता बरती। आग लगने के बाद दमकल विभाग की टीमें निरंतर आग पर काबू पाने का प्रयास करती रही।