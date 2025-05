सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जानें आज के ताजा भाव

अक्षय तृतीया (आखातीज) पर बाजारों में जबरदस्त रौनक रही। मान्यता है कि इस दिन किया गया निवेश शुभ और फलदायी रहता है। इससे सोने-चांदी के गहनों, सिक्कों और बर्तनों की जमकर खरीदारी की गई।

आज एमपी में होंगी 60 हजार से ज्यादा शादियां, करोड़ों के कारोबार का अनुमान

इंदौर में सोना के भाव 24 कैरेट सोने के दाम- 1 May 2025 को प्रति 10 ग्राम 92,930 है।

भोपाल में सोना के भाव 24 कैरेट सोने के दाम- 1 May 2025 को प्रति 10 ग्राम 92,930 है।

22 कैरेट सोने के दाम- 1 May 2025 को प्रति 10 ग्राम 88,500 है। जबलपुर में सोना के भाव 24 कैरेट सोने के दाम- 1 May 2025 को प्रति 10 ग्राम 92,930 है।

22 कैरेट सोने के दाम- 1 May 2025 को प्रति 10 ग्राम 88,500 है।