इंदौर में 25वीं मौत, अब भी 3 वेंटिलेटर पर, 7 की हालत गंभीर

Indore Contaminated Water death case(photo:patrika)
Indore News: दौर में दूषित पानी से मौतों का सिलसिला इतने दिन बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक और मौत ने एक बार फिर हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इंदौर में दूषित पानी से एक और मौत का मामला सामने आया है। जिसके बाद यहां दूषित पानी पीकर मरने वालों की संख्या अब 25 हो गई है। भागीरथपुरा के रहने वाले हेमंत गायकवाड़ (51) ने बुधवार तड़के करीब 3 बजे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब भी 38 मरीज यहां अस्पतालों में भर्ती हैं और इनमें से 10 मरीज ICU में भर्ती हैं। इनमें से भी तीन की हालत गंभीर है ये तीनों ही वेंटिलेटर पर हैं और जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं।
इंदौर के हेमंत गायकवाड़ उर्फ बाला 22 दिसंबर को दूषित पानी पीने के बाद अचानक बीमार पड़ गए थे। ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो उन्हें परदेशीपुरा स्थित वर्मा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। लेकिन हालत बिगड़ने पर 7 जनवरी को अरविंदो हॉस्पिटल रेफर किया गया। जहां कई दिन तक उनका इलाज चला। इलाज के दौरान हेमंत ने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उन्हें सेल कार्सिनोमा नामक कैंसर और किडनी की बीमारी थी। लेकिन उल्टी-दस्त होने के कारण उन्हें भर्ती किया गया था। इसके बाद उनकी हालत खराब होती चली गई और बुधवार तड़के उनकी मौत की खबर से पूरी कॉलोनी में मातम पसर गया।
हेमंत के परिवार में हेमंत अकेले ही ऐसे सदस्य थे जो कमाने वाले थे। ई-रिक्शा चलाकर वे अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। अब उनके जाने के बाद उनके घर में चार बेटियां- रिया (21), जिया (20), खुशबू (16) और मनाली (12) हैं। ऐसे में अब इन बेटियों के सिर पर आर्थिक संकट आन पड़ा है। बताया जा रहा है कि भागीरथपुरा क्षेत्र में लंबे समय से गंदे पानी की शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
गायकवाड़ की बेटी जिया का कहना है कि पिताजी को उल्टी दस्त के कारण पहले 24 दिसंबर को वर्मा नर्सिंग होम में भर्ती किया था। 28 दिसंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसके बाद घर पर फिर उनकी तबीयत खराब हुई और 8 जनवरी को अरविंदो अस्पताल में एडमिट किया गया। वहां पता चला कि उन्हें कैंसर और किडनी की तकलीफ भी है। परिवार का कहना है कि हेमंत राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन अस्पताल में एडमिट होने के कारण वह उनसे मुलाकात नहीं कर पाए।
