इंदौर में 25वीं मौत, अब भी 3 वेंटिलेटर पर, 7 की हालत गंभीर

Indore News: दौर में दूषित पानी से मौतों का सिलसिला इतने दिन बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक और मौत ने एक बार फिर हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इंदौर में दूषित पानी से एक और मौत का मामला सामने आया है। जिसके बाद यहां दूषित पानी पीकर मरने वालों की संख्या अब 25 हो गई है। भागीरथपुरा के रहने वाले हेमंत गायकवाड़ (51) ने बुधवार तड़के करीब 3 बजे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब भी 38 मरीज यहां अस्पतालों में भर्ती हैं और इनमें से 10 मरीज ICU में भर्ती हैं। इनमें से भी तीन की हालत गंभीर है ये तीनों ही वेंटिलेटर पर हैं और जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं।