21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

SIR: रिकॉर्ड में मिली गड़बड़ी, 5.79 लाख मतदाताओं को भेजे जाएंगे नोटिस

SIR: एसआइआर का दूसरा चरण 4 फरवरी को पूरा होने वाला है, ऐसे में इस सीमित समय में बीएलओ द्वारा इन सभी मतदाताओं के घर जाकर त्रुटि सुधार कर पाना संभव नहीं है...

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Jan 21, 2026

SIR

SIR प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

SIR: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान फॉर्म भरते समय गलत जानकारी देने या 2003 की मतदाता सूची से गलत मिलान वाले मतदाताओं पर निर्वाचन विभाग की नजर और सख्त हो गई है। निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर से की गई मैपिंग में जिले के 5 लाख 79 हजार मतदाताओं के रिकॉर्ड में तार्किक और तथ्यात्मक त्रुटियां सामने आई है। इन मतदाताओं की मैपिंग तो हो चुकी है, लेकिन विवरणों में गड़बड़ी के कारण इन्हें संदिग्ध श्रेणी में रखा है।

निर्वाचन विभाग ने रणनीति बदली

अब चूंकि एसआइआर का दूसरा चरण 4 फरवरी को पूरा होने वाला है, ऐसे में इस सीमित समय में बीएलओ द्वारा इन सभी मतदाताओं के घर जाकर त्रुटि सुधार कर पाना संभव नहीं है। इसी कारण निर्वाचन विभाग ने रणनीति बदली है और अब इन सभी 5.79 लाख मतदाताओं को सीधे नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नोटिस के बाद मतदाताओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे या किसी अन्य प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इस संबंध में निर्वाचन आयोग से अभी विस्तृत निर्देश जारी नहीं हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही आयोग से दिशा-निर्देश मिलेंगे, उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।

2003 से मैपिंग न होने वाले मतदाता अलग श्रेणी में…

निर्वाचन विभाग के अनुसार, ये 5.79 लाख मतदाता उन 1 लाख 33 हजार 706 मतदाताओं से अलग हैं, जिनकी 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग ही नहीं हो पाई थी। इन मतदाताओं को पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं और उनसे दस्तावेज लेकर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है यानी जिले में मतदाता सूची से जुड़े मामलों की संख्या अब काफी बढ़ गई है। सुधार व सत्यापन की जिम्मेदारी बीएलओ और एईआरओ को दी गई है।

11 विभागों की टीम कर रही थी जांच

रिकॉर्ड में सामने आई गड़बड़ियों को दूर करने के लिए पहले कलेक्टर कार्यालय में 11 अलग-अलग विभागों के विशेषज्ञों की टीम बैठाई गई थी, जो दस्तावेजों की जांच और रिकॉर्ड सत्यापन कर रही थी। जिले में नियुक्त 95 एईआरओ पहले से ही 2003 से नो-मैपिंग वाले 1.33 लाख मतदाताओं को नोटिस देने और उनकी सुनवाई में व्यस्त हैं। ऐसे में अब 5.79 लाख त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड वाले मतदाताओं को नोटिस भेजने का अतिरिक्त काम आने से विभाग को अतिरिक्त एईआरओ की नियुक्ति करनी पड़ सकती है।

ये भी पढ़ें

मेट्रो की ‘ऑरेंज लाइन’ के लिए टूटेंगे 300 मकान-दुकान ! रहवासियों में दहशत
भोपाल
Metro Project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 06:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / SIR: रिकॉर्ड में मिली गड़बड़ी, 5.79 लाख मतदाताओं को भेजे जाएंगे नोटिस

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब पढ़ाई वही जो जॉब दिलाए : डीएवीवी में नए सत्र से होंगे बड़े अकादमिक बदलाव

davv
समाचार

इंदौर मेट्रो निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत, जांच इंदौर से ‘बाहर’ भेजी गई

INDORE METRO
समाचार

सिर्फ 1 ‘कैप्सूल’ से होगा ‘फैटी लिवर’, ‘हार्ट’ व ‘लकवे’ का इलाज, रिसर्च जारी

Fatty liver
इंदौर

इंदौर में 25वीं मौत, अब भी 3 वेंटिलेटर पर, 7 की हालत गंभीर

Indore Contaminated Water death case
इंदौर

‘करोड़पति भिखारी’ मामले में आया नया ट्विस्ट, भतीजा बोला- संपत्ति हमारी

इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.