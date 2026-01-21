अब पढ़ाई वही जो जॉब दिलाए : डीएवीवी में नए सत्र से होंगे बड़े अकादमिक बदलाव

इंदौर. डीएवीवी में नए शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई का ढांचा बदलने जा रहा है। विवि प्रबंधन अब ऐसे पाठ्यक्रमों पर फोकस कर रहा है जो विद्यार्थियों के लिए ज्यादा उपयोगी हों और जिनसे कॅरियर के बेहतर अवसर मिल सकें। इसी दिशा में कुछ विषयों को स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया जाएगा, जबकि कम मांग वाले कुछ विभागों का विलय किया जाएगा।विवि में लंबे समय से यह देखने में आ रहा है कि कुछ कोर्स विद्यार्थियों के लिए जटिल हैं और उनसे जुड़ी अकादमिक गतिविधियां बिखरी हुई हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी जैसे विषयों को अब अलग पहचान देने की तैयारी है। इन विषयों के लिए स्वतंत्र विभाग बनाए जाने पर विवि विचार कर रहा है, ताकि पढ़ाई और शोध दोनों को विस्तार मिल सके।