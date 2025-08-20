‘ग्रीन कॉरिडोर’ तैयार, डीजल बसों की जगह चलेंगी 50 नई E-Buses

पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एआइसीटीएसएल लोक परिवहन को ‘ग्रीन कॉरिडोर’ के रूप में विकसित करने के लिए डीजल बसों को हटाकर ई बसों का चलन बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में 50 ई बसों को संचालित करने की तैयारी है। पहले बीआरटीएस पर करीब 52 ई बसों का संचालन शुरू किया गया। अधिकारी चाहते हैं कि पूरे शहर में ई बसें चलें, ताकि प्रदूषण में कमी आए। हालांकि कुछ समय से लोक परिवहन व्यवस्था गड़बड़ा गई। निजी कंपनी की 180 सिटी बसें का संचालन बंद हो गया, बसें डिपो में खड़ी हैं।