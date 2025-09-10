मात्र 1 घंटे में पूर होगा ‘इंदौर-भोपाल’ का सफर, जल्द जारी होगा टेंडर

MP News:एमपी में इंदौर-भोपाल के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की एआइसीटीएसएल की योजना एक कदम आगे बढ़ गई है। उसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर कंपनियों को आमंत्रित किया। ओला और उत्तराखंड में हेलिकॉप्टर सेवा संचालित करने वाली पांच एजेंसियों ने यहां हवाई सेवा शुरू करने मे रुचि जाहिर की है।
एजेंसी कुछ बजट के साथ ही सब्सिडी की मांग कर रही है। एआइसीटीएसएल की बोर्ड बैठक में हवाई सेवा शुरू करने की योजना लाई गई थी। आमतौर पर इंदौर-भोपाल के बीच लोक परिवहन की अच्छी सेवाएं हैं, लेकिन सरकार हेलिकॉप्टर चलाना चाहती है ताकि कोई भी व्यक्ति आवश्यक कार्य होने पर करीब 1 घंटे में भोपाल पहुंच जाए। इसके लिए कंपनी को आमंत्रित किया गया था।
सीइओ दिव्यांक सिंह के मुताबिक, उत्तराखंड में सरकार के साथ मिलकर टूरिस्टों के लिए हेलिकॉप्टर का संचालन करने वाली कंपनी के साथ ही ओला कंपनी व तीन अन्य एजेंसियों ने रुचि जाहिर की। ओला के प्रतिनिधि बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। यह कंपनी प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करने की कवायद में भी शामिल है।
अलग-अलग प्रदेशों की सेवाओं के बारे में प्रतिनिधियों ने बताया, सरकार हवाई सेवा के लिए कंपनी को बजट भी उपलब्ध कराती है। प्रति यात्री के हिसाब से सब्सिडी भी दी जाती है। इस दौरान बताया कि दो तरह के हेलिकॉप्टर उपलब्ध हो सकते हैं। एक की कीमत 75 करोड़ तो दूसरे की करीब 40 करोड़ है। हालांकि, इनकी सेवाएं दिन के समय ही मिल सकती हैं। एआइसीटीएसएल के अधिकारी अलग-अलग राज्यों की सुविधाओं व नियमों के संबंध में जानकारी ले रहे हैं।