मात्र 1 घंटे में पूर होगा ‘इंदौर-भोपाल’ का सफर, जल्द जारी होगा टेंडर

अलग-अलग प्रदेशों की सेवाओं के बारे में प्रतिनिधियों ने बताया, सरकार हवाई सेवा के लिए कंपनी को बजट भी उपलब्ध कराती है। प्रति यात्री के हिसाब से सब्सिडी भी दी जाती है। इस दौरान बताया कि दो तरह के हेलिकॉप्टर उपलब्ध हो सकते हैं। एक की कीमत 75 करोड़ तो दूसरे की करीब 40 करोड़ है। हालांकि, इनकी सेवाएं दिन के समय ही मिल सकती हैं। एआइसीटीएसएल के अधिकारी अलग-अलग राज्यों की सुविधाओं व नियमों के संबंध में जानकारी ले रहे हैं।