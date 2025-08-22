लापरवाही की रफ्तार का कहर, एक साथ दो घरों में मातम, हादसे के जिम्मेदार का क्या?

5 जनवरी 2018 को बायपास पर डीपीएस की बच्चों से भरी बस डिवाइडर फांदकर विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से टकरा गई थी। हादसे में 4 मासूमों सहित 5 लोगों की जान गई थी।इंदौर की इस घटना के बाद पालकों ने वाहनों की व्यवस्था सुधारने के लिए काफी संघर्ष किया। आरटीओ व पुलिस ने गाइडलाइन तय की। कुछ समय सख्ती के बाद ढर्रा फिर बिगड़ गया। मार्च 2022 को भी गांधी नगर में स्कूल बस ने दोपहिया वाहन सवारों को टक्कर मार दी थी। इसमें पिता, पुत्र व पुत्री की मौत हो गई थी। इसके बाद भी हादसों का लंबा सिलसिला है।