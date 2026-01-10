10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

इंदौर मेट्रो की टाइमिंग में बड़ा बदलाव, सिर्फ 4 घंटे ही चलेगी

MP News: इंदौर मेट्रो एक बार फिर बदलाव के दौर से गुजर रही है। कम यात्री और अधूरे निर्माण ने संचालन की टाइमिंग बदल दी है। कॉरिडोर को जल्द पूरा करने की तैयारी तेज है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Jan 10, 2026

Indore metro timing changed lack of passengers mp news

Indore metro timing changed (Patrika.com)

Indore Metro timing: इंदौर मेट्रो ट्रेन के संचालन में एक बार फिर बदलाव किया गया है। यात्रियों की कम संख्या व रेडिसन स्टेशन तक संचालन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए 11 जनवरी से दोपहर 3 से शाम 7 बजे के बीच ही ट्रेन चलेगी।

गांधी नगर से सुपर कॉरिडोर स्टेशन 3 तक करीब 5.8 किलोमीटर में ट्रेन चल रही है। पहले दोपहर 1 से शाम 7 बजे तक एक घंटे के अंतराल से ट्रेन का संचालन होता था। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक, मेट्रो रेल के संपूर्ण प्राथमिकता कॉरिडोर (गांधी नगर से मालवीय नगर चौराहा (रेडिसन चौराहे तक निर्माण कार्यों को जल्द पूर्ण करने के लिए समय में बदलाव किया गया है। पूरे ट्रैक यानी 16 स्टेशन तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। (MP News)

जनवरी में यात्री संख्या

1 जनवरी- 248 यात्री
2 जनवरी- 81 यात्री
3 जनवरी- 59 यात्री
4 जनवरी- 301 यात्री
5 जनवरी- 41 यात्री
6 जनवरी- 15 यात्री
7 जनवरी- 62 यात्री
8 जनवरी- 16 यात्री

फरवरी अंत तक तैयार हो जाएगा 11 किमी का ट्रैक

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) के प्रबंध संचालक एस. कृष्ण चैतन्य ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के तीन दिनी निरीक्षण के अंतिम दिन शुक्रवार को प्रायोरिटी कॉरिडोर के संचालन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रबंध संचालक ने कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशनों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना के सिविल कार्यों, सिस्टम इंटीग्रेशन, सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं परिचालन से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। समीक्षा बैठक में प्रायोरिटी कॉरिडोर को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

उधर, मेट्रो कॉर्पोरेशन की तैयारी प्रायोरिटी कॉरिडोर को जल्द पूरा करने की है। फरवरी अंत तक 11 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने का लक्ष्य है। सीएमआरएस की अनुमति मिलने पर मार्च में लोकार्पण किया जाएगा। बताया गया कि देश में पहली बार एक साथ 11 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो का संचालन शुरू हो रहा है। सीएमआरएस के दौरे को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ठेकेदारों से कहा है कि सुरक्षा मानकों एवं गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। (MP News)

ये भी पढ़ें

राहुल गांधी के आने से पहले दो धड़ों में बंटी कांग्रेस! कमलनाथ-दिग्विजय ने भी बनाई दूरी
इंदौर
Rahul Gandhi bhagirathpura visit suspense Congress divided into factions mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 03:28 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर मेट्रो की टाइमिंग में बड़ा बदलाव, सिर्फ 4 घंटे ही चलेगी

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

किराएदार ने बनाई नर्क जैसी जिंदगी..शादी से पहले रेप और शादी के बाद धमकी…

indore news
इंदौर

20 लोगों की जान लेने वाले अफसरों का सरकार ने कर दिया प्रमोशन, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

INDORE DEATH CASE
इंदौर

MP में दर्दनाक हादसा: कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने खोए अपने बच्चे, पूरे प्रदेश में शोक

congress leaders family tragedy indore accident
इंदौर

‘अजय’ बनकर मिला ‘सलमान’, होटल में ले जाकर किया ‘गंदा काम’, बना लिए Video

indore-news
इंदौर

पाकिस्तानी पत्नी की अपील- ‘मेरे पति ने सगाई कर ली है, अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहा’

Pakistani woman Nikita
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.