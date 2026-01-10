इंदौर मेट्रो की टाइमिंग में बड़ा बदलाव, सिर्फ 4 घंटे ही चलेगी

Indore metro timing changed (Patrika.com)
Indore Metro timing: इंदौर मेट्रो ट्रेन के संचालन में एक बार फिर बदलाव किया गया है। यात्रियों की कम संख्या व रेडिसन स्टेशन तक संचालन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए 11 जनवरी से दोपहर 3 से शाम 7 बजे के बीच ही ट्रेन चलेगी।
गांधी नगर से सुपर कॉरिडोर स्टेशन 3 तक करीब 5.8 किलोमीटर में ट्रेन चल रही है। पहले दोपहर 1 से शाम 7 बजे तक एक घंटे के अंतराल से ट्रेन का संचालन होता था। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक, मेट्रो रेल के संपूर्ण प्राथमिकता कॉरिडोर (गांधी नगर से मालवीय नगर चौराहा (रेडिसन चौराहे तक निर्माण कार्यों को जल्द पूर्ण करने के लिए समय में बदलाव किया गया है। पूरे ट्रैक यानी 16 स्टेशन तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। (MP News)
1 जनवरी- 248 यात्री
2 जनवरी- 81 यात्री
3 जनवरी- 59 यात्री
4 जनवरी- 301 यात्री
5 जनवरी- 41 यात्री
6 जनवरी- 15 यात्री
7 जनवरी- 62 यात्री
8 जनवरी- 16 यात्री
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) के प्रबंध संचालक एस. कृष्ण चैतन्य ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के तीन दिनी निरीक्षण के अंतिम दिन शुक्रवार को प्रायोरिटी कॉरिडोर के संचालन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रबंध संचालक ने कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशनों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना के सिविल कार्यों, सिस्टम इंटीग्रेशन, सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं परिचालन से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। समीक्षा बैठक में प्रायोरिटी कॉरिडोर को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
उधर, मेट्रो कॉर्पोरेशन की तैयारी प्रायोरिटी कॉरिडोर को जल्द पूरा करने की है। फरवरी अंत तक 11 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने का लक्ष्य है। सीएमआरएस की अनुमति मिलने पर मार्च में लोकार्पण किया जाएगा। बताया गया कि देश में पहली बार एक साथ 11 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो का संचालन शुरू हो रहा है। सीएमआरएस के दौरे को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ठेकेदारों से कहा है कि सुरक्षा मानकों एवं गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। (MP News)
