इंदौर मेट्रो की टाइमिंग में बड़ा बदलाव, सिर्फ 4 घंटे ही चलेगी

उधर, मेट्रो कॉर्पोरेशन की तैयारी प्रायोरिटी कॉरिडोर को जल्द पूरा करने की है। फरवरी अंत तक 11 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने का लक्ष्य है। सीएमआरएस की अनुमति मिलने पर मार्च में लोकार्पण किया जाएगा। बताया गया कि देश में पहली बार एक साथ 11 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो का संचालन शुरू हो रहा है। सीएमआरएस के दौरे को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ठेकेदारों से कहा है कि सुरक्षा मानकों एवं गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। (MP News)