किराएदार ने बनाई नर्क जैसी जिंदगी..शादी से पहले रेप और शादी के बाद धमकी…

पीड़िता के पिता को जब इस बात का पता चला कि आकाश बेटी को परेशान कर रहा है तो उन्होंने आरोपी को समझाया लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद नवंबर 2025 में परिजन ने पीड़िता की शादी उसकी मर्जी से दूसरी जगह कर दी। लेकिन आरोपी आकाश शादी के बाद भी पीड़िता को परेशान करने लगा। बीते दिनों आरोपी ने पीड़िता के भाई को धमकाया कि वो परिवार और उसके बच्चे को जान से मार देगा। आरोपी की धमकियों से तंग आ चुकी पीड़िता ने हिम्मत कर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया है।