9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

किराएदार ने बनाई नर्क जैसी जिंदगी..शादी से पहले रेप और शादी के बाद धमकी…

mp news: घर में किराए से रहने वाले युवक ने रेप कर खींच लिए थे अश्लील वीडियो-फोटो, कई महीनों तक ब्लैकमेल करता रहा और अब शादी के बाद दे रहा धमकी।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Jan 09, 2026

indore news

tenant rape blackmail threat after marriage

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक आरोपी ने रेप करते वक्त आपत्तिजनक खींच लिए थे और अब आरोपी पीड़िता को उसकी शादी के बाद धमका रहा है। आरोपी ने पीड़िता के परिवार और बच्चे को जान से मारने की धमकी दी जिसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

किराएदार की अश्लील हरकत

मामला शहर के लसूड़िया थाना इलाके का है। यहां रहने वाली एक युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि आरोपी आकाश उनके मकान में सितंबर 2024 में किराए से रहने आया था। अक्टूबर के महीने में दिवाली के दिन जब घर पर कोई नहीं था तो आरोपी ने इसका फायदा उठाया और छात्रा के साथ जबरदस्ती की। इस दौरान आरोपी ने आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसका कई बार शारीरिक शोषण किया। इतना ही नहीं आरोपी आकाश ने उसे मंदिर ले जाकर जबरन शादी की और फोटो रख लिए।

शादी के बाद धमकाया

पीड़िता के पिता को जब इस बात का पता चला कि आकाश बेटी को परेशान कर रहा है तो उन्होंने आरोपी को समझाया लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद नवंबर 2025 में परिजन ने पीड़िता की शादी उसकी मर्जी से दूसरी जगह कर दी। लेकिन आरोपी आकाश शादी के बाद भी पीड़िता को परेशान करने लगा। बीते दिनों आरोपी ने पीड़िता के भाई को धमकाया कि वो परिवार और उसके बच्चे को जान से मार देगा। आरोपी की धमकियों से तंग आ चुकी पीड़िता ने हिम्मत कर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें

पड़ोसन बोली- ‘अपने बेटे से तेरे संबंध बनवाऊंगी’, आहत होकर महिला ने दी जान
कटनी
katni

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 07:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / किराएदार ने बनाई नर्क जैसी जिंदगी..शादी से पहले रेप और शादी के बाद धमकी…

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

20 लोगों की जान लेने वाले अफसरों का सरकार ने कर दिया प्रमोशन, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

INDORE DEATH CASE
इंदौर

MP में दर्दनाक हादसा: कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने खोए अपने बच्चे, पूरे प्रदेश में शोक

congress leaders family tragedy indore accident
इंदौर

‘अजय’ बनकर मिला ‘सलमान’, होटल में ले जाकर किया ‘गंदा काम’, बना लिए Video

indore-news
इंदौर

पाकिस्तानी पत्नी की अपील- ‘मेरे पति ने सगाई कर ली है, अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहा’

Pakistani woman Nikita
इंदौर

बड़ा हादसा: कांग्रेस के दिग्गज नेता की बेटी समेत तीन की मौत

indore-news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.