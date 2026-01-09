किराएदार ने बनाई नर्क जैसी जिंदगी..शादी से पहले रेप और शादी के बाद धमकी…

tenant rape blackmail threat after marriage
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक आरोपी ने रेप करते वक्त आपत्तिजनक खींच लिए थे और अब आरोपी पीड़िता को उसकी शादी के बाद धमका रहा है। आरोपी ने पीड़िता के परिवार और बच्चे को जान से मारने की धमकी दी जिसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
मामला शहर के लसूड़िया थाना इलाके का है। यहां रहने वाली एक युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि आरोपी आकाश उनके मकान में सितंबर 2024 में किराए से रहने आया था। अक्टूबर के महीने में दिवाली के दिन जब घर पर कोई नहीं था तो आरोपी ने इसका फायदा उठाया और छात्रा के साथ जबरदस्ती की। इस दौरान आरोपी ने आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसका कई बार शारीरिक शोषण किया। इतना ही नहीं आरोपी आकाश ने उसे मंदिर ले जाकर जबरन शादी की और फोटो रख लिए।
पीड़िता के पिता को जब इस बात का पता चला कि आकाश बेटी को परेशान कर रहा है तो उन्होंने आरोपी को समझाया लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद नवंबर 2025 में परिजन ने पीड़िता की शादी उसकी मर्जी से दूसरी जगह कर दी। लेकिन आरोपी आकाश शादी के बाद भी पीड़िता को परेशान करने लगा। बीते दिनों आरोपी ने पीड़िता के भाई को धमकाया कि वो परिवार और उसके बच्चे को जान से मार देगा। आरोपी की धमकियों से तंग आ चुकी पीड़िता ने हिम्मत कर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया है।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग