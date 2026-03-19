इंदौर अग्निकांड: एक परम्परा ने बचा ली छोटी बहू की जिंदगी, दर्द के बीच राहत भरी खबर

Indore Fire Tragedy: मध्य प्रदेश के इंदौर अग्निकांड से लोगों के दिल दहशतजदा हैं... इस दर्दनाक हादसे ने एक ही परिवार के 8 लोगों की जिंदगी अचानक छीन ली। परिवार की खुशियां एक पल में मातम में बदल गईं। लेकिन दिल दहला देने वाले इस मामले में एक ऐसी कहानी भी सामने आई है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया है। भारतीय परिवार की एक छोटी सी परम्परा ने छोटी बहू की जिंदगी बचा ली। पढ़ें ये राहत भरी खबर...