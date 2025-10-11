इंदौर में रोज बनेगा 30 हजार किलो दूध पाउडर, एमपी को बड़ी सौगात

Milk Powder- मध्यप्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में रोज 30 हजार किलो दूध पाउडर बनाया जाएगा। भारत सरकार एवं संस्था दुग्ध संघ के संयुक्त तत्वावधान में इंदौर दुग्ध संघ परिसर में इसका प्लांट स्थापित किया गया है। 30 मैट्रिक टन क्षमता के इस दुग्ध संयंत्र का शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'अन्नदाताओं का सम्मान, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण" कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंदौर, ग्वालियर सहित अन्य सहकारी संघों को पैक्स से जोड़े जाने को भी ऐतिहासिक बताया। मध्यप्रदेश को दी गई इन सौगातों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री का आभार माना।