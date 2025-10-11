Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर में रोज बनेगा 30 हजार किलो दूध पाउडर, एमपी को बड़ी सौगात

Milk Powder- मध्यप्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में रोज 30 हजार किलो दूध पाउडर बनाया जाएगा। भारत सरकार एवं संस्था दुग्ध संघ के संयुक्त तत्वावधान में इंदौर दुग्ध संघ परिसर में इसका प्लांट स्थापित किया गया है।

less than 1 minute read

इंदौर

image

deepak deewan

Oct 11, 2025

Indore Milk Union produces 30000 kg of milk powder daily

Indore Milk Union produces 30000 kg of milk powder daily

Milk Powder- मध्यप्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में रोज 30 हजार किलो दूध पाउडर बनाया जाएगा। भारत सरकार एवं संस्था दुग्ध संघ के संयुक्त तत्वावधान में इंदौर दुग्ध संघ परिसर में इसका प्लांट स्थापित किया गया है। 30 मैट्रिक टन क्षमता के इस दुग्ध संयंत्र का शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'अन्नदाताओं का सम्मान, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण" कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंदौर, ग्वालियर सहित अन्य सहकारी संघों को पैक्स से जोड़े जाने को भी ऐतिहासिक बताया। मध्यप्रदेश को दी गई इन सौगातों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री का आभार माना।

इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन वर्चुअली सुना। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्यमंत्री लखन पटेल, विधायक मधु वर्मा, रमेश मेंदोला, मनोज पटेल, संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, कलेक्टर शिवम वर्मा, मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ के एमडी डॉ. संजय गोवानी भी उपस्थित थे।

दूध पावडर निर्माण का संयंत्र इंदौर सहकारी दुग्ध संघ परिसर में करीब 76.50 करोड़ की लागत से लगाया गया है। प्रदेश के सहकारी संस्था क्षेत्र में यह सबसे बड़ा दुग्ध पावडर निर्माण संयंत्र है। वर्तमान में इंदौर दुग्ध संघ द्वारा मैन्युअल पद्धति से 10 टन दूध पावडर का निर्माण किया जाता है। नया संयंत्र शुरू होने से 4 लाख लीटर दूध से 30 टन दूध पावडर हर दिन तैयार किया जाएगा।

एक्सपोर्ट क्वालिटी का दूध चूर्ण

नए दूध पाउडर संयंत्र में दूध से एक्सपोर्ट क्वालिटी का दूध चूर्ण तैयार किया जाएगा। यहां अन्य सहकारी दुग्ध संघों के शेष बचे दूध का दूध पाउडर भी तैयार किया जा सकेगा। इससे अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 05:02 pm

Published on:

11 Oct 2025 05:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में रोज बनेगा 30 हजार किलो दूध पाउडर, एमपी को बड़ी सौगात

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

12वीं पास लड़का चला रहा था मेडिकल, बिना लाइसेंस के दवाएं बेचते पकड़ा गया, दुकान सील

fake pharmacist medical store sealed manpur mp news
इंदौर

एमपी में मां ने 6 महीने के मासूम को गोद में बैठाकर खुद पर उड़ेला एसिड, दोनों की मौत

indore
इंदौर

दीवाली 20 अक्टूबर को मनाएं या 21 को! विद्वानों ने इस तिथि पर जताई सर्वसम्मति

Scholars express consensus on celebrating Diwali on October 20th
इंदौर

‘एक्शन मोड’ में पुलिस विभाग…टीआई को ब्लैकमेल करने वाली महिला एएसआई को किया बर्खास्त

इंदौर

दीपावली पर ट्रेनों में ‘Waiting ticket’ मिलना बंद, टूट गए सारे रेकॉर्ड

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.