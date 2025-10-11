इंदौर में रोज बनेगा 30 हजार किलो दूध पाउडर, एमपी को बड़ी सौगात

Indore Milk Union produces 30000 kg of milk powder daily
Milk Powder- मध्यप्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में रोज 30 हजार किलो दूध पाउडर बनाया जाएगा। भारत सरकार एवं संस्था दुग्ध संघ के संयुक्त तत्वावधान में इंदौर दुग्ध संघ परिसर में इसका प्लांट स्थापित किया गया है। 30 मैट्रिक टन क्षमता के इस दुग्ध संयंत्र का शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'अन्नदाताओं का सम्मान, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण" कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंदौर, ग्वालियर सहित अन्य सहकारी संघों को पैक्स से जोड़े जाने को भी ऐतिहासिक बताया। मध्यप्रदेश को दी गई इन सौगातों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री का आभार माना।
इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन वर्चुअली सुना। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्यमंत्री लखन पटेल, विधायक मधु वर्मा, रमेश मेंदोला, मनोज पटेल, संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, कलेक्टर शिवम वर्मा, मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ के एमडी डॉ. संजय गोवानी भी उपस्थित थे।
दूध पावडर निर्माण का संयंत्र इंदौर सहकारी दुग्ध संघ परिसर में करीब 76.50 करोड़ की लागत से लगाया गया है। प्रदेश के सहकारी संस्था क्षेत्र में यह सबसे बड़ा दुग्ध पावडर निर्माण संयंत्र है। वर्तमान में इंदौर दुग्ध संघ द्वारा मैन्युअल पद्धति से 10 टन दूध पावडर का निर्माण किया जाता है। नया संयंत्र शुरू होने से 4 लाख लीटर दूध से 30 टन दूध पावडर हर दिन तैयार किया जाएगा।
नए दूध पाउडर संयंत्र में दूध से एक्सपोर्ट क्वालिटी का दूध चूर्ण तैयार किया जाएगा। यहां अन्य सहकारी दुग्ध संघों के शेष बचे दूध का दूध पाउडर भी तैयार किया जा सकेगा। इससे अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग