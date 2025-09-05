एमपी बीजेपी के बड़े नेता के चुनाव को चुनौती, हाईकोर्ट ने मांगा दस्तावेज

MP- एमपी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस संबंध में दायर की गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ लगी चुनाव याचिका पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से उपयुक्त दस्तावेज की मांग की। मामले में अगली सुनवाई अब 6 अक्टूबर को रखी गई है। इंदौर लोकसभा क्षेत्र से सन 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म भरनेवाले धर्मेंद्र सिंह झाला ने यह याचिका लगाई है। उन्होंने अपनी याचिका में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनका नाम प्रत्याशियों की सूची से गलत तरीके से बाहर करने सहित अनेक आरोप लगाए थे।