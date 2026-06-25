‘कोई पीछा कर रहा, वह मुझे मार डालेगा…’, इंदौर में डिप्रेशन के शिकार युवक ने लगाई फांसी, मौत

थाना खजराना पुलिस के मुताबिक घटना देवकी नगर में हुई। मृतक का नाम रजत पिता तुकाराम (28) निवासी देवकी नगर, खजराना है। वह अपने घर से कुछ दूर स्थित अपने काका के मकान की छत पर चला गया और वहां छत पर फांसी लगा ली। परिवार के सदस्य ने देखा तो घटना का पता चला। परिजन उसे तत्काल फंदा काटकर उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।