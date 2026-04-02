युद्ध का असर: कई फैक्टरियां हुई बंद, एमपी में महंगे होंगे ये सामान

उद्योग युद्ध के साइड इफेक्ट(Iran War Impact) से सहमा हुआ है जिसके कारण महंगाई का असर आने वाले दिनों में साफ नजर आएगा। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मप्र (एआइएमपी) के मुताबिक, गैस की किल्लत, पेट्रोकेमिकल की कमी का असर उद्योगों पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, कांच के काम में गैस का इस्तेमाल ज्यादा होता है, गैस की किल्लत है, ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है, इसलिए कांच के दाम बढ़ेगे। मकान निर्माण में कांच का इस्तेमाल अहम है।