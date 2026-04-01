पेट्रोल-डीजल से छुटकारे की तैयारी, हर 1 किमी. पर बनेंगे ‘चार्जिंग पॉइंट’

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। वाहन कर और पंजीयन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट को दो साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही शासन से इसकी मंजूरी भी मिलने की भी उम्मीद है। पिछले साल मार्च 2025 में लागू हुई ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों पर एक साल की टैक्स छूट दी गई थी। यह छूट 27 मार्च 2026 को खत्म हो चुकी है। अब सरकार इसे आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ईवी अपनाने के लिए प्रेरित हों।