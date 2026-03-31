गैस एजेंसी में कमर्शियल सिलेंडर गायब

डॉ. आंबेडकर नगर (महू). शहर की एक इंडेन गैस एजेंसी पर खाद्य विभाग की औचक जांच में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। स्टॉक में भारी अंतर मिलने के बाद विभाग ने एजेंसी संचालकों और प्रबंधक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी महादेव मुवेल ने बताया कि सोमवार को की गई जांच के दौरान एजेंसी के प्रबंधक नीरज सिंह जादौन मौके पर मौजूद थे। निरीक्षण में 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडरों के स्टॉक में 59 सिलेंडर कम पाए गए, जबकि 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडरों में 3 खाली सिलेंडर अधिक मिले। गड़बड़ी सामने आने पर मौके से सिलेंडरों की जब्ती की गई।