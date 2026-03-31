MP News- बड़ी खबर: कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन-भत्तों पर खर्च करेंगे 13 प्रतिशत राशि

Indore- इंदौर में मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग सोमवार को हुई। इसमें प्रदेश के ऊर्जा सचिव और कंपनी के पदेन चेयरमैन विशेष गढ़पाले भोपाल से व अन्य सदस्य वर्चुअल भी शामिल हुए। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आगामी वित्तीय वर्ष 2026- 27 के लिए 25 हजार 466 करोड़ का वार्षिक बजट रखा गया। ऊर्जा सचिव व अन्य सदस्यों ने बजट को अनुमोदित किया। बड़ी बात यह है कि बजट में कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन-भत्तों का खास ध्यान रखा गया है। इसपर वित्तीय वर्ष 2026-27 में खासी राशि खर्च की जाएगी।