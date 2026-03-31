31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

MP News- बड़ी खबर: कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन-भत्तों पर खर्च करेंगे 13 प्रतिशत राशि

Indore- बिजली कंपनी का 25466 करोड़ रुपए का बजट पारित

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

deepak deewan

Mar 31, 2026

वर्ष 2026-27 के 25 हजार 466 करोड़ के कुल बजट में राजस्व बजट 23 हजार 898 करोड़ और 1568 करोड़ कैपेक्स कार्यों के लिए

Electricity Company's Budget of ₹25,466 Crore Passed

Indore- इंदौर में मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग सोमवार को हुई। इसमें प्रदेश के ऊर्जा सचिव और कंपनी के पदेन चेयरमैन विशेष गढ़पाले भोपाल से व अन्य सदस्य वर्चुअल भी शामिल हुए। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आगामी वित्तीय वर्ष 2026- 27 के लिए 25 हजार 466 करोड़ का वार्षिक बजट रखा गया। ऊर्जा सचिव व अन्य सदस्यों ने बजट को अनुमोदित किया। बड़ी बात यह है कि बजट में कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन-भत्तों का खास ध्यान रखा गया है। इसपर वित्तीय वर्ष 2026-27 में खासी राशि खर्च की जाएगी।

मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का नए वित्तीय वर्ष का बजट पिछले बजट से करीब 11 प्रतिशत अधिक हैं। गढ़पाले ने नए कार्यों, ग्रिडों के निर्माण व परियोजना का काम समय पर करने का कहा। कर्मचारी कल्याण से संबंधित भी निर्णय लिए गए।

वर्ष 2026-27 के 25 हजार 466 करोड़ के कुल बजट में राजस्व बजट 23 हजार 898 करोड़ और 1568 करोड़ कैपेक्स कार्यों के लिए

इस बजट में वर्ष 2026-27 के 25 हजार 466 करोड़ के कुल बजट में राजस्व बजट 23 हजार 898 करोड़ और 1568 करोड़ कैपेक्स कार्यों के लिए हैं। बजट में से करीब 92 प्रतिशत राशि बिजली खरीदी, पारेषण पर व्यय होगी। कर्मचारियों के वेतन, भत्तों इत्यादि पर करीब 13 प्रतिशत राशि खर्च होगी।

प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बिजली कंपनी की प्राथमिकताएं बताईं

कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने कंपनी की प्राथमिकताओं को लेकर अपने विचार रखे। बैठक में ऊर्जा विभाग के ओएसडी विजय गौर, वित्त विभाग के उपसचिव आरआर मीणा, डॉ. अरुणा तिवारी, मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।

मार्च एंडिंग के कारण विभागों के ढेरों बिल पास होने के लिए आ रहे

इस बीच प्रदेशभर में ट्रेजरी के अधिकारी, कर्मचारी खासे व्यस्त हो गए हैं। मार्च एंडिंग के कारण विभागों के ढेरों बिल पास होने के लिए आ रहे हैं। ऑफिस खर्च के छोटे-छोटे बिल का ढेर लग गया है। बिल की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होने के कारण भौतिक रूप से बिल नहीं आते हैं। कंप्यूटर पर बिल स्टेटस देखने के बाद उसे पास किया जाता है।

नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों व विश्वविद्यालय में भी बिल पास करने की प्रक्रिया में तेजी

नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों व विश्वविद्यालय जैसी स्वायत्त संस्थाओं में भी बिल पास करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही हैं। इनका खुद का अकाउंट है जिसके कारण बिल ट्रेजरी को नहीं भेजे जाते हैं।

ये भी पढ़ें

भोपाल के बड़ा तालाब पर अफसरों-रसूखदारों का कब्जा, फार्म हाउस भी का​टकर बेचे
भोपाल
BHOPAL

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Mar 2026 10:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MP News- बड़ी खबर: कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन-भत्तों पर खर्च करेंगे 13 प्रतिशत राशि

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

1 अप्रैल से ‘2606 लोकेशन’ पर बढ़ेंगे जमीनों के रेट, 162 कॉलोनियां भी शामिल

Property Guideline
इंदौर

एनएच-52 पर बनेगा 6 लेन कॉरिडोर, एमपी से मुंबई जाने वाले हाईवे पर सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां

6-lane corridor to be constructed on NH-52, connecting MP to Mumbai
इंदौर

लौट आया राजा रघुवंशी ! मां बोलीं- जिस दिन ‘मौत’ हुई… उसी समय हुआ ‘जन्म’

baby Son Born in Raja Raghuvanshi Family
इंदौर

चाय आधी, छोटे हुए समोसे और तवा रोटी गायब… गैस किल्लत में सिकुड़ा ‘स्वाद’ का शहर

indore
समाचार

चंदननगर चौराहे पर 48 करोड़ खर्च कर आइडीए बनाएगा ओवर ब्रिज

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.