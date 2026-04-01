Mp Holiday: लगातार 3 दिन बंद रहेंगे कोर्ट, नहीं होंगे कोई भी काम

उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 4 अप्रैल को प्रथम शनिवार और 5 अप्रैल को रविवार होने के कारण जिला एवं सत्र न्यायालयों सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज बंद रहेगा। वहीं, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में भी 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के चलते अवकाश रहेगा। 4 अप्रैल को प्रथम शनिवार होने के कारण कोर्ट में न्यायिक कार्य नहीं होगा, लेकिन रजिस्ट्री कार्यालय खुला रहेगा और आवश्यक प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे। 5 अप्रैल को रविवार के कारण पूर्ण अवकाश रहेगा।