इंदौर

MP की 400 लाड़ली बहनों से लाखों की ठगी, लोन दिलाने के नाम पर लूटा

mp news: लोन दिलाने का झांसा देकर करीब 400 महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है।कुछ महिलाओं से तो 5000 से लेकर 50,000 रुपये तक लिए गए।

इंदौर

Akash Dewani

Aug 09, 2025

loan fraud 400 women cheated lakhs lost indore mp news
loan fraud 400 women cheated lakhs lost indore (image by freepik)

Loan Fraud: इंदौर में लोन दिलाने का झांसा देकर करीब 400 महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। एक निजी फाइनेंस कंपनी ने महिलाओं को एक लाख तक का लोन दिलाने का वादा किया और हर महिला से 3500 रुपए तक की प्रोसेसिंग फीस वसूली। जब महीनों तक लोन नहीं मिला और कंपनी के ऑफिस और फोन बंद मिलने लगे, तब जाकर महिलाओं को ठगे जाने का अहसास हुआ।

क्राइम ब्रांच पहुंचीं दर्जनों महिलाएं शुक्रवार को बड़ी संया में महिलाएं शिकायत लेकर क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचीं और आपबीती सुनाई। अधिकांश महिलाओं ने बताया, कंपनी के एजेंटों ने पहले 150 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर लिए, फिर प्रोसेसिंग फीस के रूप में 3500 वसूले गए। कुछ महिलाओं से तो 5000 से लेकर 50,000 रुपये तक लिए गए। (mp news)

इन्होंने खोला फर्जीवाड़े का राज

पीड़ित महिला कमला साहू ने बताया, उसने खुद महिलाओं को इस लोन योजना से जोड़ा था। सभी से पैसे लेकर कहा गया कि रकम उनके खाते में डाल दी जाएगी, लेकिन इसके बाद आरोपी फरा हो गए। गुरुवार को ही महिलाओं से कुल 27,600 रुपए वसूले गए। नंदा नगर निवासी रेणु शर्मा ने बताया, उनसे और अन्य महिलाओं से करीब 30 हजार रुपए की वसूली की गई।

झांसा दिया गया वि एक लाख का लोन मिलेगा, जिसकी किस्त 5 हजार के आसपास होगी। न तो लोन मिला और न ही पैसे लौटाए गए। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, लोन के नाम पर महिलाओं से लाखों की ठगी हुई है। अब तक सैकड़ों महिलाएं सामने आ चुकी हैं। पुलिस ने आवेदन लेकर जांच शुरु कर दी है। एक टीम आरोपियों की तलाश में लगा दी गई है।

09 Aug 2025 01:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MP की 400 लाड़ली बहनों से लाखों की ठगी, लोन दिलाने के नाम पर लूटा

