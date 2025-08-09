MP की 400 लाड़ली बहनों से लाखों की ठगी, लोन दिलाने के नाम पर लूटा

Loan Fraud: इंदौर में लोन दिलाने का झांसा देकर करीब 400 महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। एक निजी फाइनेंस कंपनी ने महिलाओं को एक लाख तक का लोन दिलाने का वादा किया और हर महिला से 3500 रुपए तक की प्रोसेसिंग फीस वसूली। जब महीनों तक लोन नहीं मिला और कंपनी के ऑफिस और फोन बंद मिलने लगे, तब जाकर महिलाओं को ठगे जाने का अहसास हुआ।