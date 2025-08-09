9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

रक्षाबंधन के दिन 4 परिवारों में मातम, पिकनिक मनाने गए दोस्त नदी में डूबे, 3 लाशों को निकाला गया बाहर

MP News: रक्षाबंधन से पहले पिकनिक मना रहे पांच दोस्तों में से चार गहरे पानी में डूबे। एक-एक कर बचाने कूदे, लेकिन चारों की जिंदगी नदी की गहराई में समा गई।

सागर

Akash Dewani

Aug 09, 2025

rakshabandhan 4 friends went to picnic drowned in bebas river died sagar mp news
rakshabandhan 4 friends went to picnic drowned in bebas river died sagar mp news (Patrika.com)

MP News: रक्षाबंधन (raksha bandhan) का त्योहार भले ही भाई-बहन के लिए जाना जाता है, लेकिन शुक्रवार की शाम सागर के सानौधा थाना के ग्राम रिछावर में बेबस नदी के तट पर कुछ अलग ही घटनाक्रम देखने को मिला। यहां पर पांच दोस्त पिकनिक मनाने के लिए गए थे। शाम करीब साढ़े चार बजे वे नदी में नहाने के लिए उतरे तो उनमें से एक युवक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा।

दोस्त को डूबता देख दूसरे दोस्त ने पानी में छलांग लगा दी और वह भी गहरे पानी में समाने लगा। इसके बाद तीसरा और फिर चौथा दोस्त उसमें कूंदा। एक-एक करके चार दोस्त नदी में डूब गए। पांचवें युवक ने गहरे पानी में जाते हुए दोस्तों को देखकर ही शोर मचाना शुरु कर दिया था, जिसके कारण आसपास लोग तो जमा हो गए, लेकिन कोई भी उनको बचा नहीं पाया। जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने पौने नौ बजे से रात साढ़े दस बजे तक सर्चिग की लेकिन सफलता नहीं मिल पाई।

ये भी पढ़ें

Raksha Bandhan: 733 सालों से ये समाज नहीं मनाता रक्षाबंधन, भावुक कर देगी कहानी
शाजापुर
raksha bandhan special 733 years sacrifice story Paliwal Brahmin mp news

सुबह निकाले गए 3 शव

रिछावर में एसडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन आज यानी शनिवार को भी जारी है। रेस्क्यू टीम ने सुबह से अब तक 3 शव को नदी से बाहर निकाल लिए है। एक शव सर्चिंग अभी चल रही है। मृतकों के नाम सुमित पिता फूल चंद्र अहिरवार (22) खुशीपुरा मुहल्ला थाना मोतीनगर, राज़ पिता साहब सींग अहिरवार और निखिल पिता महेंद्र अहिरवार निवासी रिछावर है।

ऐसा हुआ था हादसा

सानौधा थाना प्रभारी भरत सिंह राजपूत ने बताया कि पांच युवक हरसिद्धी मंदिर के सामने स्थित बेबस नदी के तट तक पिकनिक मनाने गए थे। इसी दौरान चार युवक नहाने के लिए नदी में चले गए। बताया जा रहा है कि चार में से एक युवक गहरे पानी में चला गया और उसको बचाने के लिए दूसरा, फिर तीसरा और बाद में चौथा युवक गहरे पानी में पहुंच गया, जिससे वे डूब गए। (MP News)

घटना की सूचना मिलते ही पहुंचे विधायक और निगम अध्यक्ष

घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया और नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार भी मौके पर पहुंचे। निगमाध्यक्ष अहिरवार ने बताया कि तीन युवक जो नदी में डूबे हैं, वह मोतीनगर थाना क्षेत्र के हैं, जो वहां पिकनिक मनाने गए थे। परिजिनों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। चौथा युवक रिछावर का है, जो दो-तीन बहनों में अकेला ही भाई था।

डूबने वाले तीन युवक सागर के तो एक रिछावर का

नदी में चार युवकों के डूबने की सूचना मौके पर मौजूद उनके साथी अभिषेक पुत्र सुनील अहिरवार ने दी। अभिषेक मोतीनगर थाना के तहत आने वाले खुशीपुरा इलाके का रहने वाला है। सनी पुत्र रमेश अहिरवार, राज पुत्र साहब अहिरवार, सुमित पुत्र फूलचंद अहिरवार तीनों निवासी खुशीपुरा मोतीनगर थाना निवासी और निखिल अहिरवार पुत्र महेंद्र अहिरवार निवासी रिछावर हैं, जो नदी के गहरे पानी में डूब गए। (MP News)

खतरनाक है यह घाट - ग्रामीण

स्थानीय लोगों ने बताया कि हरसिद्धी मंदिर के सामने स्थित बेबस नदी का घाट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहां पर पूर्व में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। घटना के बाद से ही पूरा का पूरा रिछावर गांव मौके पर पहुंच गया, लेकिन पानी की गहराई ज्यादा होने के कारण उन्होंने राहत व बचाव कार्य शुरु करने के लिए एसडीआरएफ की टीम का इंतजार किया। (MP News)

ये भी पढ़ें

बाबा महाकाल को बांधी गई सबसे पहली राखी, पगड़ी पहनाकर किया अद्भुत श्रृंगार, लगा सवा लाख लड्डुओं का महाभोग
उज्जैन
Baba Mahakal first Rakhi rakshabandhan special bhasm aarti mahabhog mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2025 12:42 pm

Published on:

09 Aug 2025 12:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / रक्षाबंधन के दिन 4 परिवारों में मातम, पिकनिक मनाने गए दोस्त नदी में डूबे, 3 लाशों को निकाला गया बाहर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.