रक्षाबंधन के दिन 4 परिवारों में मातम, पिकनिक मनाने गए दोस्त नदी में डूबे, 3 लाशों को निकाला गया बाहर

MP News: रक्षाबंधन (raksha bandhan) का त्योहार भले ही भाई-बहन के लिए जाना जाता है, लेकिन शुक्रवार की शाम सागर के सानौधा थाना के ग्राम रिछावर में बेबस नदी के तट पर कुछ अलग ही घटनाक्रम देखने को मिला। यहां पर पांच दोस्त पिकनिक मनाने के लिए गए थे। शाम करीब साढ़े चार बजे वे नदी में नहाने के लिए उतरे तो उनमें से एक युवक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा।
दोस्त को डूबता देख दूसरे दोस्त ने पानी में छलांग लगा दी और वह भी गहरे पानी में समाने लगा। इसके बाद तीसरा और फिर चौथा दोस्त उसमें कूंदा। एक-एक करके चार दोस्त नदी में डूब गए। पांचवें युवक ने गहरे पानी में जाते हुए दोस्तों को देखकर ही शोर मचाना शुरु कर दिया था, जिसके कारण आसपास लोग तो जमा हो गए, लेकिन कोई भी उनको बचा नहीं पाया। जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने पौने नौ बजे से रात साढ़े दस बजे तक सर्चिग की लेकिन सफलता नहीं मिल पाई।
रिछावर में एसडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन आज यानी शनिवार को भी जारी है। रेस्क्यू टीम ने सुबह से अब तक 3 शव को नदी से बाहर निकाल लिए है। एक शव सर्चिंग अभी चल रही है। मृतकों के नाम सुमित पिता फूल चंद्र अहिरवार (22) खुशीपुरा मुहल्ला थाना मोतीनगर, राज़ पिता साहब सींग अहिरवार और निखिल पिता महेंद्र अहिरवार निवासी रिछावर है।
सानौधा थाना प्रभारी भरत सिंह राजपूत ने बताया कि पांच युवक हरसिद्धी मंदिर के सामने स्थित बेबस नदी के तट तक पिकनिक मनाने गए थे। इसी दौरान चार युवक नहाने के लिए नदी में चले गए। बताया जा रहा है कि चार में से एक युवक गहरे पानी में चला गया और उसको बचाने के लिए दूसरा, फिर तीसरा और बाद में चौथा युवक गहरे पानी में पहुंच गया, जिससे वे डूब गए। (MP News)
घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया और नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार भी मौके पर पहुंचे। निगमाध्यक्ष अहिरवार ने बताया कि तीन युवक जो नदी में डूबे हैं, वह मोतीनगर थाना क्षेत्र के हैं, जो वहां पिकनिक मनाने गए थे। परिजिनों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। चौथा युवक रिछावर का है, जो दो-तीन बहनों में अकेला ही भाई था।
नदी में चार युवकों के डूबने की सूचना मौके पर मौजूद उनके साथी अभिषेक पुत्र सुनील अहिरवार ने दी। अभिषेक मोतीनगर थाना के तहत आने वाले खुशीपुरा इलाके का रहने वाला है। सनी पुत्र रमेश अहिरवार, राज पुत्र साहब अहिरवार, सुमित पुत्र फूलचंद अहिरवार तीनों निवासी खुशीपुरा मोतीनगर थाना निवासी और निखिल अहिरवार पुत्र महेंद्र अहिरवार निवासी रिछावर हैं, जो नदी के गहरे पानी में डूब गए। (MP News)
स्थानीय लोगों ने बताया कि हरसिद्धी मंदिर के सामने स्थित बेबस नदी का घाट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहां पर पूर्व में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। घटना के बाद से ही पूरा का पूरा रिछावर गांव मौके पर पहुंच गया, लेकिन पानी की गहराई ज्यादा होने के कारण उन्होंने राहत व बचाव कार्य शुरु करने के लिए एसडीआरएफ की टीम का इंतजार किया। (MP News)