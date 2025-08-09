रक्षाबंधन के दिन 4 परिवारों में मातम, पिकनिक मनाने गए दोस्त नदी में डूबे, 3 लाशों को निकाला गया बाहर

दोस्त को डूबता देख दूसरे दोस्त ने पानी में छलांग लगा दी और वह भी गहरे पानी में समाने लगा। इसके बाद तीसरा और फिर चौथा दोस्त उसमें कूंदा। एक-एक करके चार दोस्त नदी में डूब गए। पांचवें युवक ने गहरे पानी में जाते हुए दोस्तों को देखकर ही शोर मचाना शुरु कर दिया था, जिसके कारण आसपास लोग तो जमा हो गए, लेकिन कोई भी उनको बचा नहीं पाया। जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने पौने नौ बजे से रात साढ़े दस बजे तक सर्चिग की लेकिन सफलता नहीं मिल पाई।