बाबा महाकाल को बांधी गई सबसे पहली राखी, पगड़ी पहनाकर किया अद्भुत श्रृंगार, लगा सवा लाख लड्डुओं का महाभोग

इसके बाद भगवान को भस्म अर्पित की गई। इसके बाद भगवान को पुजारी परिवार द्वारा रक्षाबंधन (Rakshabandhan) के पावन पर्व पर प्रथम राखी बांधी गई। पुजारी धर्मेंद्र शर्मा द्वारा भगवान महाकालेश्वर (Lord Mahakal) को भोग लगाकर आरती पूर्ण की गई।बाबा महाकाल को पहली राखी बांधने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह राखी पुजारी परिवार की महिलाएं बांधती है।