Bhopal में ‘400 एकड़’ जमीन होगी जब्त, प्लॉट आवंटन में देखी गई गड़बड़ी

MP News- राजधानी भोपाल में गृह निर्माण समितियों की करीब 400 एकड़ जमीन प्रशासन ले सकता है। विवादों के चलते 70 फीसदी समितियों में प्लॉट के आवंटन संबंधी शिकायतें हैं। सहकारिता विभाग ने इनका ऑडिट शुरू किया है। दिसंबर तक जांच पूरी होगी। शुरुआती पड़ताल में करीब 400 एकड़ जमीन गड़बड़ मिली है। इसे प्रशासन अधिगृहीत कर सकता है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
भोपाल जिले (Bhopal) में करीब 600 गृह निर्माण समितियां हैं। इनमें से 80 फीसदी यानी 480 सोसाइटी में इसी तरह के विवादों की वजह से प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। सोसायटी की अभी जांच की जा रही है। इसमें कई तथ्य सामने आ रहे हैं। अभी कई सोसायटी में खाली जमीनें बची है। यदि जमीन सरकार संरक्षण में लेती है तो बाद में प्रक्रियागत इन जमीनों को मूल रहवासियों के हित में उपयोग किया जाएगा। (plot allotment irregularities)
सहकारिता उपायुक्त छविकांत वाघमारे ने कहा कि सोसायटीज का ऑडिट किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट प्रशासन को दी जाएगी। तथ्य रिपोर्ट्स में जो गड़बड़ी मिलेगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।