9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

Bhopal में ‘400 एकड़’ जमीन होगी जब्त, प्लॉट आवंटन में देखी गई गड़बड़ी

MP News- मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गृह निर्माण समितियों की करीब 400 एकड़ जमीन प्रशासन ले सकता है। 480 सोसाइटी में प्लॉट आवंटन को लेकर गड़बड़ी देखी गई है।

भोपाल

Akash Dewani

Aug 09, 2025

400 acres land confiscated plot allotment irregularities bhopal mp news
400 acres land confiscated plot allotment irregularities bhopal mp news (Patrika.com)

MP News- राजधानी भोपाल में गृह निर्माण समितियों की करीब 400 एकड़ जमीन प्रशासन ले सकता है। विवादों के चलते 70 फीसदी समितियों में प्लॉट के आवंटन संबंधी शिकायतें हैं। सहकारिता विभाग ने इनका ऑडिट शुरू किया है। दिसंबर तक जांच पूरी होगी। शुरुआती पड़ताल में करीब 400 एकड़ जमीन गड़बड़ मिली है। इसे प्रशासन अधिगृहीत कर सकता है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

सामने आए कई तथ्य

भोपाल जिले (Bhopal) में करीब 600 गृह निर्माण समितियां हैं। इनमें से 80 फीसदी यानी 480 सोसाइटी में इसी तरह के विवादों की वजह से प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। सोसायटी की अभी जांच की जा रही है। इसमें कई तथ्य सामने आ रहे हैं। अभी कई सोसायटी में खाली जमीनें बची है। यदि जमीन सरकार संरक्षण में लेती है तो बाद में प्रक्रियागत इन जमीनों को मूल रहवासियों के हित में उपयोग किया जाएगा। (plot allotment irregularities)

ये भी पढ़ें

MP में यहां राशन सूची से काटे गए 23500 नाम, सर्वे के बाद लिया फैसला
नरसिंहपुर
23500 names removed from ration eligibility list Narsinghpur MP News

शहर की विभिन्न

सहकारिता उपायुक्त छविकांत वाघमारे ने कहा कि सोसायटीज का ऑडिट किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट प्रशासन को दी जाएगी। तथ्य रिपोर्ट्स में जो गड़बड़ी मिलेगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई

  • गृह निर्माण समिति में तय सदस्यों की बजाय बाहरी सदस्यों को भूखंड दिए।
  • पार्क, मैदान व अन्य उपयोग की जमीनों पर बड़े निर्माण कर दिए गए।
  • खाली जमीन का मैरिज गार्डन व इसी तरह के निर्माण हो गए।

इस तरह ली जाएगी जमीन

  • भूमि राजस्व संहिता के तहत एसडीएम, तहसीलदार भूमि को विवादित, सरकारी संरक्षण मैं डाल सकते हैं।
  • लैंड रिकॉर्ड में दर्ज टिप्पणी के बाद जमीन पर अन्य उपयोग नहीं हो पाएंगे।
  • टीएंडसीपी एक्ट के तहत भूमि को सील व अधिग्रहण किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

शिक्षा विभाग में वेतन-भत्तों के बंटवारे में 127 लाख का घोटाला, 3 बड़े अफसर सस्पेंड
अलीराजपुर
salary and allowances distribution scam alirajpur block education office mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 08:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Bhopal में ‘400 एकड़’ जमीन होगी जब्त, प्लॉट आवंटन में देखी गई गड़बड़ी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.