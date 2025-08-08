शिक्षा विभाग में वेतन-भत्तों के बंटवारे में 127 लाख का घोटाला, 3 बड़े अफसर सस्पेंड

salary and allowances distribution scam:अलीराजपुर के उदयगढ़ विकासखंड शिक्षा कार्यालय में सरकारी पैसों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। वेतन भत्ते के बंटवारे में 1.27 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा हुआ है। 6 साल का पूरा हिसाब खंगाला जाएगा।कलेक्टर की रिपोर्ट पर इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह ने कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इस लिस्ट में वर्तमान प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी रामसिंह सोलंकी, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी गिरधर ठाकरे और भरत नामदेव शामिल है। गिरधर ठाकरे और भारत नामदेव फिलहाल शासकीय स्कूलों के प्रिंसिपल है।