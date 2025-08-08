शिक्षा विभाग में वेतन-भत्तों के बंटवारे में 127 लाख का घोटाला, 3 बड़े अफसर सस्पेंड

salary and allowances distribution scam:अलीराजपुर के उदयगढ़ विकासखंड शिक्षा कार्यालय में सरकारी पैसों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। वेतन भत्ते के बंटवारे में 1.27 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा हुआ है। 6 साल का पूरा हिसाब खंगाला जाएगा।कलेक्टर की रिपोर्ट पर इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह ने कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इस लिस्ट में वर्तमान प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी रामसिंह सोलंकी, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी गिरधर ठाकरे और भरत नामदेव शामिल है। गिरधर ठाकरे और भारत नामदेव फिलहाल शासकीय स्कूलों के प्रिंसिपल है।
स्टेट फाइनेंस इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया की कई सालों से ऐसे लोगों के खाते में वेतन भत्ते भेजे जा रहे थे जो की पात्र नहीं थे। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ कर्मचारियों को तय सीमा से ज्यादा गृह भाड़ा भत्ता मिला है। इसके अलावा एक अतिथि शिक्षक को 6080 रुपए की जगह 54000 रुपए की पेमेंट की गई है। वहीँ, रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि संदिग्ध नामों वाले खातों में लगातार ट्रांजैक्शन भी किए गए है। (mp news)
रिपोर्ट में 1.27 करोड़ रुपए की गड़बड़ी बताई गई है। कोष एवं लेखा विभाग, भोपाल ने कलेक्टर को एफआईआर कराने और 2018-19 से अब तक के सभी ट्रांजैक्शन की जांच के निर्देश दिए है। (mp news)
बता दें कि, कुछ दिन पहले कलेक्टर ने इस घोटाले की बात को सिरे से नकार दिया था। हालांकि, अब उन्होंने खुद गड़बड़ी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि उदयगढ़ शिक्षा कार्यालय में सवा करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी पकड़ी गई है। इसमें तत्काल तीन अधिकारियों की भूमिका सामने आने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। (mp news)