MP LPG Shortage: 90 दिन के भीतर ‘पीएनजी कनेक्शन’ लेना जरूरी, नहीं मिलेगा सिलेंडर!

यह टीम वार्ड और कॉलोनियों में सर्वे कर यह पता लगाएगी कि किन घरों में पाइपलाइन होने के बावजूद कनेक्शन नहीं लिया गया है। इसके बाद सीधे संपर्क कर उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने के लिए जागरूक किया जाएगा। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय पार्षदों का भी सहयोग लिया जाएगा। उनकी मदद से क्षेत्रवार सूची तैयार की जाएगी जिससे टीमों को काम करने में आसानी होगी और ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंच बनाई जा सकेगी। हर दिन जोन ऑफिस स्तर पर मॉनिटरिंग भी होगी ताकि अभियान की प्रगति पर नजर रखी जा सके। इस काम को तेजी के साथ किया जाएगा।