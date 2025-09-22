मम्मी-पापा ने डांटा तो साउथ कोरिया जाने घर से निकली 13 साल की बच्ची

MP News: मध्यप्रदेश से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 13 वर्षीय बालिका साउथ कोरियन किड्स व यूथ स्टार्स से मिलने के लिए साउथ कोरिया जाने निकल पड़ी थी। दरअसल, बालिका माता-पिता से नाराज होकर बिना बताए घर से निकली थी। बालिका को छोटी ग्वालटोली पुलिस ने सुरक्षित परिजनों तक पहुंचाया दिया है। पुलिस के मुताबिक, 19 सितंबर को सरवटे बस स्टैंड पर अकेली घूम रही नाबालिग बालिका को देख बस चालक ने थाना प्रभारी संजू कांबले को फोन पर सूचना दी।
पुलिस बालिका को थाने लेकर आई। पूछताछ में बालिका ने बताया, वह साउथ कोरियन किड्स व यूथ स्टार्स की प्रशंसक है और सोशल मीडिया पर उन्हें देखकर दक्षिण कोरिया जाने का सपना देख रही थी। नाराजगी में उसने माता-पिता को बिना बताए इंदौर का रुख किया था।
पुलिस ने बताया, बालिका ने पहले खुद को खरगोन जिले का निवासी बताया, लेकिन वहां किसी की गुमशुदगी दर्ज नहीं होने पर पुलिस ने पड़ताल की। पता चला, बालिका हाल ही में परिवार के साथ महू क्षेत्र में रहने आई है। बड़गोंदा थाना क्षेत्र से संपर्क कर सत्यापन के बाद पुलिस ने बच्ची को परिजनों को सुपुर्द किया।