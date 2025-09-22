मम्मी-पापा ने डांटा तो साउथ कोरिया जाने घर से निकली 13 साल की बच्ची

MP News: मध्यप्रदेश से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 13 वर्षीय बालिका साउथ कोरियन किड्स व यूथ स्टार्स से मिलने के लिए साउथ कोरिया जाने निकल पड़ी थी। दरअसल, बालिका माता-पिता से नाराज होकर बिना बताए घर से निकली थी। बालिका को छोटी ग्वालटोली पुलिस ने सुरक्षित परिजनों तक पहुंचाया दिया है। पुलिस के मुताबिक, 19 सितंबर को सरवटे बस स्टैंड पर अकेली घूम रही नाबालिग बालिका को देख बस चालक ने थाना प्रभारी संजू कांबले को फोन पर सूचना दी।