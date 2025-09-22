Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

बेटी ने की लव मैरिज तो विलेन बना परिवार, पति-पत्नी को जबरन किया अगवा और फिर…

MP News: टीआइ संजय सोनी ने बताया कि राजेन्द्र कॉलोनी में रहने वाले सरवन विश्वकर्मा ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर की रहने वाली हाजरा नामक मुस्लिम युवती से इस साल फरवरी में शादी की थी। शादी से युवती के परिजन नाराज थे। इसी नाराजगी के चलते 13 सितंबर को युवती के मायके पक्ष के लोग अलाउद्दीन, गफूर, अजहउद्दीन, रहमान और अन्य लोग भोपाल आए थे।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 22, 2025

MP News Family Angry over daughter love marriage
MP News Family Angry over daughter love marriage

MP News: लव मैरिज से नाराज परिजनों ने दामाद और बेटी का अपहरण करने का मामला सामने आया है। दोनों की शिकायत पर कोलार पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। टीआइ संजय सोनी ने बताया कि राजेन्द्र कॉलोनी में रहने वाले सरवन विश्वकर्मा ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर की रहने वाली हाजरा नामक मुस्लिम युवती से इस साल फरवरी में शादी की थी। शादी से युवती के परिजन नाराज थे। इसी नाराजगी के चलते 13 सितंबर को युवती के मायके पक्ष के लोग अलाउद्दीन, गफूर, अजहउद्दीन, रहमान और अन्य लोग भोपाल आए थे। उन्होंने पति-पत्नी को जबरन अगवा कर लिया और अपने साथ ललितपुर ले जाने लगे।

परिजनों के चंगुल से छुटकारा

पुलिस ने बताया रास्ते में विदिशा के पास मौका मिलते ही पति किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूट निकला और सीधे भोपाल पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। वहीं आरोपियों ने महिला को अपने साथ ललितपुर पहुंचा दिया। वहां महिला ने साहस दिखाते हुए किसी तरह परिजनों के चंगुल से छुटकारा पाया और ललितपुर पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस ने उसे सुरक्षित अपनी निगरानी में भोपाल भेज दिया।

युवक ने कोलार थाने में की शिकायत

भोपाल पहुंचने के बाद युवक ने थाना कोलार में शिकायत दर्ज कराई। शनिवार की रात पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने अलाउद्दीन, गफूर, अजहउद्दीन, रहमान और अन्य लोगों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया है।

