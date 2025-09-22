बेटी ने की लव मैरिज तो विलेन बना परिवार, पति-पत्नी को जबरन किया अगवा और फिर…

MP News: लव मैरिज से नाराज परिजनों ने दामाद और बेटी का अपहरण करने का मामला सामने आया है। दोनों की शिकायत पर कोलार पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। टीआइ संजय सोनी ने बताया कि राजेन्द्र कॉलोनी में रहने वाले सरवन विश्वकर्मा ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर की रहने वाली हाजरा नामक मुस्लिम युवती से इस साल फरवरी में शादी की थी। शादी से युवती के परिजन नाराज थे। इसी नाराजगी के चलते 13 सितंबर को युवती के मायके पक्ष के लोग अलाउद्दीन, गफूर, अजहउद्दीन, रहमान और अन्य लोग भोपाल आए थे। उन्होंने पति-पत्नी को जबरन अगवा कर लिया और अपने साथ ललितपुर ले जाने लगे।