दो पक्षों के विवाद में धनुष-बाण से हमला, नाक-कान और गाल के आर-पार हुआ तीर

वहीं दूसरे पक्ष ने भी पुलिस में शिकायत की और दूसरे पक्ष से भी एक युवक घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही शाहगढ़ पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने चार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की मानें तो इस क्षेत्र के लिए तीर मारकर युवकों को घायल करने का यह पहला मामला है। पुलिस ने तीरों को जब्त कर लिया है और दोनों पक्षों के खिलाफ काउंटर मामला दर्ज किया है।