सागर

दो पक्षों के विवाद में धनुष-बाण से हमला, नाक-कान और गाल के आर-पार हुआ तीर

MP News: दो पक्षों में विवाद हुआ तो दोनों ओर से पत्थरों के साथ धनुष-बाण भी चलाए गए। नुकीले तीर 3 युवकों को लगे। तीर नाक, कान व गाल में आर-पार हो गए। धनुष-बाण से लड़ाई का ये मामला हैरान करने वाला है।

सागर

Avantika Pandey

Sep 21, 2025

mp news Bows arrows attack
(फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: मध्यप्रदेश के सागर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां जिले के शाहगढ़ में कुचबदिया समुदाय के दो पक्षों में विवाद हुआ तो दोनों ओर से पत्थरों के साथ धनुष-बाण भी चलाए गए। नुकीले तीर 3 युवकों को लगे। तीर नाक, कान व गाल में आर-पार हो गए। धनुष-बाण से लड़ाई का ये मामला हैरान करने वाला है।

विवाद के बाद घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। डॉक्टर ने कहा कि गनीमत है कि तीर में कोई जहरीली वस्तु नहीं लगी थी, लिहाजा घायलों की हालात खतरे से बाहर है। जानकारी के अनुसार शाहगढ़ के भगत सिंह वार्ड और महाराणा वार्ड में निवासरत कुचबदिया समुदाय के दो पक्ष महिला को लेकर हुए विवाद में आमने-सामने आ गए।

तीर लगने के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया

घायल युवक अखलेश्वर और अरदेश, सोनू, अनिल, मनोज ने बताया कि हमारे घर की महिला को देवी, लल्लू, सौरभ, और सूर्यफल ले जाने का प्रयास कर रहे थे। जब हमने रोका तो लल्लू और सौरभ अचानक धनुष बाण लेकर आ गए। लल्लू द्वारा चलाया गया तीर अखलेश के गाल में जा घुसा। सौरभ ने तीर से अरदेश पर हमला बोला। तीर लगने के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज

वहीं दूसरे पक्ष ने भी पुलिस में शिकायत की और दूसरे पक्ष से भी एक युवक घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही शाहगढ़ पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने चार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की मानें तो इस क्षेत्र के लिए तीर मारकर युवकों को घायल करने का यह पहला मामला है। पुलिस ने तीरों को जब्त कर लिया है और दोनों पक्षों के खिलाफ काउंटर मामला दर्ज किया है।

21 Sept 2025 02:25 pm

Madhya Pradesh / Sagar / दो पक्षों के विवाद में धनुष-बाण से हमला, नाक-कान और गाल के आर-पार हुआ तीर

