शाजापुर

NH-52 पर भीषण सड़क हादसा, बस पलटी, एक महिला की मौत, 20 से अधिक घायल

Road Accident: शाजापुर जिले जिले के सुनेरा थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 52 पर पनवाड़ी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस भीषण हादसे में एक महिला की मौत हो गई। वहीं 20 से अधिक यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। घटना सुबह 5:00 बजे की है।

शाजापुर

Avantika Pandey

Sep 21, 2025

Road Accident
Road Accident (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Shajapur Road Accident:शाजापुर(Shajapur) जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां जिले के सुनेरा थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 52 पर पनवाड़ी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। गुजरात के जामनगर से दतिया जा रही भदोरिया बस आनियंत्रित होकर दोनों सड़क के बीच खाई में गिर गई। इस भीषण हादसे में एक महिला की मौत हो गई। वहीं 20 से अधिक यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। घटना रविवार सुबह 5:00 बजे की है।

जामनगर से दतियाजा रही थी बस

Shajapur Road Accident

जानकारी के मुताबिक, यात्रियों से भरी बस गुजरात के जामनगर से दतिया जा रही थी, लेकिन इसी दौरान शाजापुर के  अभयपुर में अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद आस पास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। इधर, घटना की सूचना आस पास के लोगों ने पुलिस को दी। हादसे की सूचना मिलने पर सुनेरा टीआई भीम सिंह पटेल और 108 मौके पर पहुंची। सभी घायलों को शाजापुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने भी बस से यात्रियों को निकालने में मदद की।

शराब के नशे में था बस चालक

बस में सवार यात्रियों के मुताबिक, बस पूरी तरह भरी हुई थी। चालक शराब के नशे में था। बस स्टाफ रास्ते में आपस में विवाद भी कर रहे थे। फिलहाल सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है।

Updated on:

21 Sept 2025 08:56 am

Published on:

21 Sept 2025 08:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / NH-52 पर भीषण सड़क हादसा, बस पलटी, एक महिला की मौत, 20 से अधिक घायल

