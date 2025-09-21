NH-52 पर भीषण सड़क हादसा, बस पलटी, एक महिला की मौत, 20 से अधिक घायल

जानकारी के मुताबिक, यात्रियों से भरी बस गुजरात के जामनगर से दतिया जा रही थी, लेकिन इसी दौरान शाजापुर के अभयपुर में अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद आस पास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। इधर, घटना की सूचना आस पास के लोगों ने पुलिस को दी। हादसे की सूचना मिलने पर सुनेरा टीआई भीम सिंह पटेल और 108 मौके पर पहुंची। सभी घायलों को शाजापुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने भी बस से यात्रियों को निकालने में मदद की।