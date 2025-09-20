Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

21-22-23 सितंबर को होगी तेज बारिश, ‘भारी से अतिभारी’ बारिश का अलर्ट नहीं

MP Weather: शुक्रवार को राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के 10 से ज्यादा जिले बारिश में भीगें। भोपाल में लोगों ने दिन भर की उमस भरी गर्मी से राहत की सांस ली। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि आने वाले कुछ और दिन ऐसा ही नजारा देखने मिलेगा।

Avantika Pandey

Sep 20, 2025

MP Weather (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: शुक्रवार को राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के 10 से ज्यादा जिले बारिश में भीगें। भोपाल में लोगों ने दिन भर की उमस भरी गर्मी से राहत की सांस ली। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि आने वाले कुछ और दिन ऐसा ही नजारा देखने मिलेगा। शुक्रवार को सुबह जहां तेज धूप ने लोगों को गर्मी का अहसास कराया, वहीं दोपहर बाद बादलों ने डेरा डाल दिया। करीब दो बजे के बाद शहर के कई हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश शुरू हुई। कहीं तेज बरसात तो कहीं हल्की बूंदाबांदी ने माहौल बदल दिया। रात आठ बजे एक बार फिर तेज बारिश(Heavy Rain) ने लोगों को भीगने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इस सीजन में अब तक भोपाल में 39.22 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है।

23 सितंबर बारिश का अनुमान

अशोकनगर(MP Weather) में मानसून को आए हुए 93 दिन बीत गए और सीजन में ज्यादातर दिन अच्छी बारिश हुई। सिर्फ कुछ दिन ही बारिश बंद रही और अब विदाई से पहले मानसून अशोकनगर जिले पर फिर मेहरबान है। इससे तीन दिन से रोजाना बारिश हो रही है। जिले में अब तक 1404 मिमी बारिश हो चुकी हैं, जो जिले की कुल औसत बारिश की तुलना में 159.27 फीसदी है। शुक्रवार को सुबह से धूप निकली रही और मौसम में गर्मी व उमस रही। दोपहर बाद बादल छाए और शहर में शाम को 15 मिनट तेज बारिश हुई।

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम उप्र और दक्षिण मराठवाड़ा क्षेत्र में ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है, मराठवाड़ा से मप्र के ऊपर से मानसून ट्रफ लाइन निकली हुई है, इससे बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 23 सितंबर तक बादल छाए रहने व बारिश का अनुमान बताया है।

लोकल सिस्टम के कारण बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-दक्षिण ट्रफ एमपी से गुजर रही है। वहीं, उत्तरी-दक्षिणी हिस्से में दो चक्रवात भी एक्टिव है, लेकिन यह स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस वजह से अगले चार दिन तक भारी बारिश का दौर नहीं रहेगा। मौसम विभाग ने भी यह चेतावनी नहीं दी है। हालांकि, लोकल सिस्टम के सक्रिय होने से कहीं-कहीं तेज बारिश भी हो सकती है।

20 Sept 2025 09:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 21-22-23 सितंबर को होगी तेज बारिश, 'भारी से अतिभारी' बारिश का अलर्ट नहीं

