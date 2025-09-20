21-22-23 सितंबर को होगी तेज बारिश, ‘भारी से अतिभारी’ बारिश का अलर्ट नहीं

MP Weather: शुक्रवार को राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के 10 से ज्यादा जिले बारिश में भीगें। भोपाल में लोगों ने दिन भर की उमस भरी गर्मी से राहत की सांस ली। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि आने वाले कुछ और दिन ऐसा ही नजारा देखने मिलेगा। शुक्रवार को सुबह जहां तेज धूप ने लोगों को गर्मी का अहसास कराया, वहीं दोपहर बाद बादलों ने डेरा डाल दिया। करीब दो बजे के बाद शहर के कई हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश शुरू हुई। कहीं तेज बरसात तो कहीं हल्की बूंदाबांदी ने माहौल बदल दिया। रात आठ बजे एक बार फिर तेज बारिश(Heavy Rain) ने लोगों को भीगने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इस सीजन में अब तक भोपाल में 39.22 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है।