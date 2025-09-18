मानसून फिर दिखाएगा तांडव, ‘तूफानी बारिश’ की चेतावनी, 3 जिलों में IMD का अलर्ट

MP Weather: राजधानी भोपाल में मानसून की विदाई के पहले शहर में मौसम के अलग-अलग रंग दिखाई दे रहे है। बुधवार को भी मौसम का मिजाज इसी तरह रहा। दोपहर बाद बादल छाए रहे, वहीं शहर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। इसके बाद देर शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदला। बादलों की गर्जना और बिजली की चमक के साथ नए शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई। बारिश का यह क्रम तकरीबन दो घंटे तक चलता रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, आज भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की मानें तो मानसून की विदाई के दौरान भी पूरे प्रदेश में तेज बारिश(Heavy Rain) का एक और दौर शुरू हो सकता है।