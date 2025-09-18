मानसून फिर दिखाएगा तांडव, ‘तूफानी बारिश’ की चेतावनी, 3 जिलों में IMD का अलर्ट

MP Weather: राजधानी भोपाल में मानसून की विदाई के पहले शहर में मौसम के अलग-अलग रंग दिखाई दे रहे है। बुधवार को भी मौसम का मिजाज इसी तरह रहा। दोपहर बाद बादल छाए रहे, वहीं शहर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। इसके बाद देर शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदला। बादलों की गर्जना और बिजली की चमक के साथ नए शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई। बारिश का यह क्रम तकरीबन दो घंटे तक चलता रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, आज भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की मानें तो मानसून की विदाई के दौरान भी पूरे प्रदेश में तेज बारिश(Heavy Rain) का एक और दौर शुरू हो सकता है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को भी कई जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की है। बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ पानी बरस सकता है और बिजली गिरने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि विदाई के दौरान भी पूरे प्रदेश में तेज बारिश का एक और दौर शुरू हो सकता है।
शहर(MP Weather) में बुधवार को बादलों के साथ-साथ शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। दोपहर बाद नर्मदापुरम रोड, कोलार रोड सहित अन्य स्थानों पर बारिश का क्रम चलता रहा। इसके चलते बुधवार को तापमान में ढाई डिग्री की गिरावट आ गई और अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री से गिरकर 31 डिग्री पर पहुंच गया। रात्रि 11:30 बजे तक अरेरा हिल्स में 54.5 मिमी और संतनगर में सिर्फ 8 मिमी बारिश दर्ज की गई। शाम से रात्रि तक नए शहर के नर्मदापुरम रोड, कोलार रोड, बावड़िया, एमपी नगर, अरेरा कॉलोनी सहित कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर चलता रहा। इसके कारण सड़क, चौराहों पर पानी भर गया। सड़के जलमग्न हो गई, ऐसे में वाहन चालको को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
मौसम विभाग के वैज्ञानिक डी अरुण शर्मा ने बताया कि अभी मौसम का मिजाज इसी तरह रहने की संभावना है। इस समय पूर्वी उप्र और बिहार पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात है। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम विदर्भ में एक ऊपरी हवा का चक्रवात है। एक ट्रफ मप्र के मध्य भाग से बंगाल की खाड़ी, पूर्वी विदर्भ, तेलंगाना तक है। इसके कारण नमी आ रही है। ऐसे में दोपहर बाद बादल बन रहे हैं और बारिश हो रही है। अभी इस तरह का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं बावड़िया ब्रिज सहित कुछ स्थानों पर जाम की स्थिति भी बारिश के कारण