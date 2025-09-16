एमपी में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी, कई जिलों में अलर्ट

MP Weather: राजधानी भोपाल में इन दिनों रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। मानसूनी सीजन का यह आखिरी माह है। ऐसे में विदाई के पहले बारिश के अलग ही रंग नजर आ रहे है। आसपास बने सिस्टमों से नमी आ रही है, और लोकल वेदर सिस्टम से कहीं झमाझम बारिश हो रही है तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। यदि लोकल सिस्टम की एक्टिविटी रही तो कुछ जिलों में तेज पानी(Heavy Rain) गिर सकता है।