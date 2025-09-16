एमपी में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी, कई जिलों में अलर्ट

MP Weather: राजधानी भोपाल में इन दिनों रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। मानसूनी सीजन का यह आखिरी माह है। ऐसे में विदाई के पहले बारिश के अलग ही रंग नजर आ रहे है। आसपास बने सिस्टमों से नमी आ रही है, और लोकल वेदर सिस्टम से कहीं झमाझम बारिश हो रही है तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। यदि लोकल सिस्टम की एक्टिविटी रही तो कुछ जिलों में तेज पानी(Heavy Rain) गिर सकता है।
शहर में सोमवार को भी मौसम का मिजाज इसी तरह रहा। दिन में हल्की धूप, आंशिक बादलों की स्थिति रही, वहीं दोपहर से रात्रि तक शहर के अलग-अलग हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। शाम को काले घने बादलों और गरज चमक के साथ | नए शहर में झमाझम बारिश हुई। इस दौरान जहां अरेरा हिल्स में 12.5 आधा इंच बारिश हुई तो बैरागढ़ रात्रि तक 5 मिमी बारिश दर्ज की गई सोमवार को शहर का अधिकत तापमान 31 और न्यूनतम 24.6 डि दर्ज किया गया।
मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल दो तीन दिन मौसम का मिजाज इसी तरह रह सकता है। इस समय विदर्भ की ओर एक ऊपरी हक का चक्रवात बना हुआ है। इसके कारण नमी आ रही है। इसके चलते बादल बन रहे हैं और गरज चमक के साथ अलग-अलग हिस्सों में बारिश(Heavy Rain) हो रही है।