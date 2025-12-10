सागर ने उज्जैन को 10 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

क्षेत्रीय क्रिकेट खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन सागर टीम ने उज्जैन क्षेत्र की टीम को 10 विकेट से हराया। जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में सागर का जबलपुर सेंट्रल सामना होगा।

उज्जैन टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट 96 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सागर टीम ने बिना विकेट खोए जीत हासिल की। राहुल सिंह ठाकुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 81 रन बनाए साथ ही तीन विकेट भी लिए उनके इस प्रर्दशन के आधार पर मैन ऑफ द मैच चुना गया।

वहीं दिन के दूसरे मैच जबलपुर क्षेत्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 96 रन बनाए थे जिसके जवाब में बिरसिंहपुर ने दो विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच राकेश राकेश सिंह रहे। उन्होंने पांच रन देकर चार विकेट लिए थे। तीसरे मैच में खंडवा पर जबलपुर सेंटर ने जीत हासिल की और चौथे मैच में भोपाल ने इंदौर को हराया। सेमीफाइनल मुकाबले सागर-जबलपुर सेंटर और भोपाल-बिरसिंहपुर के बीच खेले जाएगेे।