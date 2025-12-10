बीना रेलवे स्टेशन यार्ड री-मॉडलिंग का काम शुरू, ब्लॉक लेकर हुआ बूम इरेक्शन लांच

कार्य करते हुए कर्मचारी
बीना. बीना रेलवे स्टेशन को आधुनिक रूप से तैयार करने की दिशा में स्टेशन पर रेलवे ने यार्ड री-मॉडलिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना के तहत स्टेशन पर बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। रेलवे की योजना है कि यहा पर 10 प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे। जिससे यात्रियों को अधिक सुविधाएं और ट्रेनों के संचालन में सुधार हो।
पहले चरण में रेलवे ने मंगलवार को 45 मिनट का टीआरडी ब्लॉक लिया। यह ब्लॉक सुबह 10.50 से 11.35 बजे तक रहा, जिसके दौरान दोनों दिशाओं से ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद रखा गया। ब्लॉक अवधि में रेलवे अधिकारियों की टीम ने महत्वपूर्ण बूम इरेक्शन लॉच किया। यह काम बीना स्टेशन से सागर व झांसी की ओर जाने वाली रेलवे लाइन पर किमी 975/31-32 के बीच कराया गया।
इसके बाद होगी नई बिल्डिंग बनाने का काम शुरू
अधिकारियों के अनुसार, यार्ड री-मॉडलिंग का यह कार्य मार्च 2026 तक चलेगा। इस अवधि में पूरे यार्ड को नए डिजाइन के अनुसार तैयार किया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद स्टेशन की नई भवन निर्माण का काम शुरू होगा। जिसमें रेलवे के सभी महत्वपूर्ण कार्यालय एक ही परिसर में आ जाएंगे।
यात्रियों को मिलेगी सुविधा
यार्ड के तैयार होने के बाद ट्रेन संचालन अधिक सुरक्षित होगा। साथ ही प्लेटफॉर्म की संख्या बढऩे से ट्रेनों की रुकने की क्षमता बढ़ेगी तथा यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में भी सुधार होगा। स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए रेलवे कई महत्वपूर्ण बदलाव कर रहा है, जिसमें खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट से लेकर रुकने के लिए सभी सुविधाओं से लैस कमरे तैयार किए जाएंगे।
