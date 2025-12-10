बीना रेलवे स्टेशन यार्ड री-मॉडलिंग का काम शुरू, ब्लॉक लेकर हुआ बूम इरेक्शन लांच

पहले चरण में रेलवे ने मंगलवार को 45 मिनट का टीआरडी ब्लॉक लिया। यह ब्लॉक सुबह 10.50 से 11.35 बजे तक रहा, जिसके दौरान दोनों दिशाओं से ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद रखा गया। ब्लॉक अवधि में रेलवे अधिकारियों की टीम ने महत्वपूर्ण बूम इरेक्शन लॉच किया। यह काम बीना स्टेशन से सागर व झांसी की ओर जाने वाली रेलवे लाइन पर किमी 975/31-32 के बीच कराया गया।

इसके बाद होगी नई बिल्डिंग बनाने का काम शुरू