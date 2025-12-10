एमपी में बड़ा सड़क हादसा : BDS वाहन और ट्रक की जोरदार भिड़ंत, 4 पुलिस जवानों की मौके पर मौत 1 गंभीर

सड़क हादसे में 4 पुलिस जवानों की मौत, 1 गंभीर (Photo Source- Patrika Input)
Major Road Accident :मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां पुलिस के बीडीएस वाहन और ट्रक के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण टक्कर में मुरैना बम डिस्पोजल एवं डॉग स्क्वॉड के 4 पुलिस जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल जवान को तत्काल ही सागर जिले में स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से जवान को दिल्ली के गंगा राम अस्पताल एयर एंबुलेंस से रेफर किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी तैयारी में जुटे हैं।
आपको बता दें कि, ये भीषण सड़क हादसा सागर जिले के बांदरी और मालथौन के बीच स्थित नेशनल हाइवे नंबर- 44 पर सुबह करीब 4 बजे हुआ है। टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना किया गया और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे की भीषणता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि, 4 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि पांचवां जवान भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है।
हादसे का शिकार होकर जान गवाने वाले जवानों की पहचान मुरैना निवासी आरक्षक प्रधुमन दीक्षित, मुरैना निवासी आरक्षक अमन कौरव, मुरैना निवासी चालक परमलाल तोमर और भिंड निवासी डॉग मास्टर विनोद शर्मा के रूप में हुई है। जबकि, इस भीषण हादसे में घायल आरक्षक राजीव चौहान को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें तुरंत इलाज के लिए सागर के निजी अस्पताल ले जाया गया था। अभी खबर लिखे जाते समय सूचना प्राप्त हुई है कि, यहां प्राथमिक उपचार के बाद एयर एम्बुलेंस की मदद से घायल जवान को दिल्ली के गंगा राम अस्पताल रेफर किया जा रहा है।
घटना के दौरान वाहन में मौजूद स्क्वॉड का डॉग पूरी तरह से सुरक्षित है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, हालांकि शुरुआती अनुमान है कि तेज रफ्तार या चालक के नियंत्रण खो देने के कारण पुलिस वाहन अनियंत्रित होकर कंटेनर से टकराया है। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। हादसे के बाद से कंटेनर चालक फरार है, जिसकी चलाश शुरु कर दी गई है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और जवानों के पार्थिव शरीरों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है।
