एमपी में बड़ा सड़क हादसा : BDS वाहन और ट्रक की जोरदार भिड़ंत, 4 पुलिस जवानों की मौके पर मौत 1 गंभीर

Major Road Accident :मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां पुलिस के बीडीएस वाहन और ट्रक के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण टक्कर में मुरैना बम डिस्पोजल एवं डॉग स्क्वॉड के 4 पुलिस जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल जवान को तत्काल ही सागर जिले में स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से जवान को दिल्ली के गंगा राम अस्पताल एयर एंबुलेंस से रेफर किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी तैयारी में जुटे हैं।