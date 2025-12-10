10 दिसंबर 2025,

बुधवार

सागर

MP के सागर में बड़ा हादसा, लैंडिंग करते वक्त संतुलन बिगड़ने से एयरक्राफ्ट क्रैश

Sagar - एयरक्राफ्ट लैंडिंग के समय रनवे पर क्रैश, पायलट सुरक्षित, चाइम्स एविएशन एकेडमी का था एयरक्राफ्ट

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

deepak deewan

Dec 10, 2025

Aircraft crashes after losing balance while landing in Dhana, Sagar

सागर के ढाना में एयरक्राफ्ट क्रैश

Sagar- MP के सागर Sagar में बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। लैंडिंग करते वक्त संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सागर में ढाना की हवाई पट्‌टी पर एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं।

जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हुआ, वह चाइम्स एविएशन एकेडमी का बताया जा रहा है। हादसा होते ही आसपास के कर्मचारियों ने दौड़कर पायलट को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल भेज दिया। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

हवाई पट्‌टी से टकराई नोज

ढाना हवाई पट्टी पर दोपहर करीब तीन बजे यह दुर्घटना घटी। ट्रेनर एयरक्राफ्ट लैंडिंग कर रहा था कि अचानक अनियंत्रित हो गया। उसकी नोज हवाई पट्‌टी की जमीन से टकरा गई और इसी के साथ एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया।

हादसे के वक्त हवाई पट्टी पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। वे सभी तुरंत दौड़े और दुर्घटनाग्रस्त एयरक्राफ्ट में से पायलट को निकाला। बताया जा रहा है कि चाइम्स एविएशन एकेडमी के इस एयरक्राफ्ट को ट्रेनी पायलट उड़ा रहे थे। पुलिस और हवाई पट्टी प्रबंधन के साथ ही एविएशन एकेडमी भी हादसे की जांच में जुट गई है।

Madhya Pradesh / Sagar / MP के सागर में बड़ा हादसा, लैंडिंग करते वक्त संतुलन बिगड़ने से एयरक्राफ्ट क्रैश

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

