MP के सागर में बड़ा हादसा, लैंडिंग करते वक्त संतुलन बिगड़ने से एयरक्राफ्ट क्रैश

हादसे के वक्त हवाई पट्टी पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। वे सभी तुरंत दौड़े और दुर्घटनाग्रस्त एयरक्राफ्ट में से पायलट को निकाला। बताया जा रहा है कि चाइम्स एविएशन एकेडमी के इस एयरक्राफ्ट को ट्रेनी पायलट उड़ा रहे थे। पुलिस और हवाई पट्टी प्रबंधन के साथ ही एविएशन एकेडमी भी हादसे की जांच में जुट गई है।