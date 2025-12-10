10 दिसंबर 2025,

बुधवार

सागर

जन्मदिन की पार्टी में महिलाओं से होटल में की मारपीट, शिकायत पर मोतीनगर थाने में मामला दर्ज

नरयावली थाना क्षेत्र के एक होटल में रविवार देर रात जन्मदिन पार्टी के दौरान महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिलाओं की शिकायत के बाद मारपीट और जातिसूचक अपमान की घटना में एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

सागर

image

Rizwan ansari

Dec 10, 2025

नरयावली थाना क्षेत्र के एक होटल में रविवार देर रात जन्मदिन पार्टी के दौरान महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिलाओं की शिकायत के बाद मारपीट और जातिसूचक अपमान की घटना में एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पीड़ित महिलाओं ने शिकायत के अनुसार रविवार की शाम सुधीर उर्फ जानू यादव निवासी मारा बीना, नरयावली ने उन्हें अपना जन्मदिन मनाने के लिए एक होटल बुलाया था। मिन्टू उर्फ वैभव यादव की गाड़ी से तीनों महिलाएं सागर से नरयावली पहुंचीं। पार्टी के दौरान रात करीब 11.45 बजे सुधीर यादव होटल के नीचे किसी व्यक्ति से विवाद करने लगा। जब महिला ने उन्हें रोका तो सुधीर भड़क गया। जिसके बाद उसने महिलाओं को जातिसूचक गालियां दीं, थप्पड़-मुक्के मारे, लाठी से पीटा और कपड़े उतारने की कोशिश की। बीच-बचाव करने आईं दूसरी महिलाओं को भी सुधीर व मिन्टू ने मुक्के मारे। जिससे उनके मुंह, दाहिनी आंख के पास, गर्दन, हाथ, सीना और सिर पर चोटें आईं।
आरोपियों ने महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी। मौके पर पहुंचे शिवा ठाकुर, हर्षित विश्वकर्मा ने बीच-बचाव किया और तीनों महिलाओं को सुरक्षित थाने पहुंचाया। महिलाओं की शिकायत पर माेतीनगर थाने में एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के लिए थाना नरयावली भेज दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / जन्मदिन की पार्टी में महिलाओं से होटल में की मारपीट, शिकायत पर मोतीनगर थाने में मामला दर्ज

