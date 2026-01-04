एमपी में ठंड के चलते ग्वालियर-मंदसौर-उज्जैन सहित इन जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित

MP News: मध्यप्रदेश में इन दिनों भीषण ठंड और घने कोहरे का असर जमकर देखने को मिल रहा है। भोपाल और उज्जैन समेत कई जिलों विजिबिलिटी काफी कम रही। शीतलहर के चलते भोपाल में नर्सरी से लेकर कक्षा आठवीं तक के समय में बदलाव किया गया है। वहीं,ग्वालियर रतलाम, उज्जैन, नीमच, मंदसौर में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है।
ग्वालियर में अत्यधिक ठंड व शीत लहर को ध्यान में रखकर जिले के सभी शासकीय व अशासकीय स्कूलों में कक्षा 8 वीं तक के छात्रों का 6 जनवरी तक अवकाश रहेगा। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह आदेश अत्यधिक ठंड की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य, सुविधा, सुरक्षा एवं आवागमन को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। यह आदेश ग्वालियर जिले में संचालित एमपी बोर्ड, सीबीएसई व आईसीएसई से संबद्ध सभी शासकीय एवं अशासकीय व शासन से मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा।
उज्जैन में भीषण ठंड को देखते हुए सोमवार को नर्सरी से लेकर कक्षा पांचवी तक की छुट्टी घोषित कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार खत्री ने आदेश में स्पष्ट किया है कि शीतलहर एवं तापमान में आई गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन जिला अंतर्गत संचालित शासकीय/अशासकीय/सी.बी.एस.ई/आईसीएसई / माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं समस्त बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों की कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 वीं तक सोमवार यानी 5 जनवरी को अवकाश घोषित किया जाता है।
नीमच जिले में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा शीत लहर को देखते हुए सभी शासकीय एवं अशासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए आज 05 जनवरी 2026 एवं कल 06 जनवरी 2026 को अवकाश घोषित किया गया है।
कड़ाके की ठंड को देखते हुए मंदसौर जिले में दो दिन का अवकाश के घोषित किया गया है। जिले में स्कूली बच्चों के लिए 5 और 6 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है। जिलेभर के नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
रतलाम जिले में 5 और 6 जनवरी को छुट्टी घोषित कर दी गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि राजगढ़ जिले में अत्यधिक ठंड एवं शीतलहर के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, जिले के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं अशासकीय (CBSE/ICSE सहित) शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 05.01.2026 (सोमवार) और 06.01.2026 (मंगलवार) को अवकाश घोषित किया जाता है।
जिला शिक्षा अधिकारी एन के अहिरवार ने आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया है कि यह आदेश केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा। भोपाल जिले के सभी प्राइवेट, सीबीएसई, आईसीएसई अनुदान प्राप्त विद्यालयों और मदरसों पर समान रूप से लागू होगा। सुनिश्चित किया जाए कि सोमवार से कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा आठवीं तक के बच्चों की कक्षाएं सुबह 9:30 के बाद ही लगाई जाएं।
तापमान में गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए सागर जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय / आई.सी.एस.ई./सी.बी.एस.ई./ अनुदान प्राप्त एवं अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं प्रातः 9.30 बजे से पहले संचालित नहीं की जाएंगी।
