एमपी में कड़ाके की ‘ठंड’ के बीच होगी ‘बारिश’: छाएगा घना कोहरा, कई ट्रेनें 7 घंटे लेट

राजधानी भोपाल में सुबह से कोहरा छाया रहा। फोटो सोर्स- पत्रिका
Rain Alert: मध्यप्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ-साथ घना कोहरा छाया रहा। राजधानी भोपाल में शनिवार को दिन भर कोहरा छाया रहा। साथ ही खरगोन में भी घने कोहरे का असर देखने को मिला। मौसम विभाग की मानें तो जनवरी महीने में 15 दिन शीतलहर चलेगी। इसके अलावा भोपाल और ग्वालियर समेत कई इलाकों में बारिश भी देखने को मिलेगी।
मौसम विभाग ने दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर, भिंड जिलों में घने कोहरे और शीतल दिन रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुरैना-श्योपुर में भी घना कोहरा छाया रहेगा। ऐसी ही शिवपुरी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर जिलों में मध्यम कोहरा और भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, सिंगरौली, सीधी, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, मैहर जिलों में हल्के कोहरे का असर देखने को मिलेगा।
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि, राज्य में दिसंबर में बारिश नहीं देखी गई। भोपाल-इंदौर और ग्वालियर समेत कई जिलों में 15 दिन शीतलहर चलेगी। ग्वालियर में 1 जनवरी हो हल्की बारिश देखने को मिली थी। अब भोपाल और इंदौर में भी बारिश की संभावना है। कड़ाके की ठंड दौर दूसरे सप्ताह में शुरु होगा। जिसका असर 26 जनवरी के बाद तक रहा।
सबसे ज्यादा ठंडा पचमढ़ी रहा। यहां पर 5.6 डिग्री पारा दर्ज किया गया। शिवपुरी में 6 डिग्री, दतिया में 6.6 डिग्री, ग्वालियर में 7.7 डिग्री, कल्याणपुर में 8.1 डिग्री पारा दर्ज किया गया।
अगले दो दिन प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और शहडोल संभाग सबसे ज्यादा कोहरे से प्रभावित रहेंगे।
