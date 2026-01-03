एमपी में कड़ाके की ‘ठंड’ के बीच होगी ‘बारिश’: छाएगा घना कोहरा, कई ट्रेनें 7 घंटे लेट

मौसम विभाग ने दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर, भिंड जिलों में घने कोहरे और शीतल दिन रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुरैना-श्योपुर में भी घना कोहरा छाया रहेगा। ऐसी ही शिवपुरी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर जिलों में मध्यम कोहरा और भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, सिंगरौली, सीधी, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, मैहर जिलों में हल्के कोहरे का असर देखने को मिलेगा।