एमपी में दुष्कर्म का आरोप लगाने पर दिल्ली के बड़े नेता पर एफआईआर, विधायक ने दर्ज कराया केस

Somnath Bharti- दिल्ली के एक वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक फर्जी दस्तावेज के फेर में फंस गए लगते हैं। उनपर भोपाल में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी आप के बड़े नेता पूर्व विधायक सोमनाथ भारती पर यह केस दर्ज किया गया है। उन पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली के बीजेपी नेता, विधायक व मध्यप्रदेश के सह-प्रभारी सतीश उपाध्याय की शिकायत पर सोमनाथ भारती पर ये कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ भोपाल क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। मामला दुष्कर्म के आरोप का है जिसे सोमनाथ भारती ने उठाया। पुलिस का कहना है कि आरोपों के समर्थन में जाली दस्तावेजों का उपयोग किया गया है।