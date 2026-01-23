23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

इंदौर

मेट्रो स्टेशन निर्माण में टूटेंगे 16 मकान, मिलेगा मुआवजा

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मेट्रो स्टेशन के निर्माण में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Jan 23, 2026

indore metro

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में अंडर ग्राउंड मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो प्रबंधन ने निर्माण-कार्य शुरु कर दिया है। इन्हें हटाने के बगले मेट्रो प्रबंधन मुआवजा भी मुहैया कराएगा।

दरअसल, बड़ा गणपति पर अंडर ग्राउंड मेट्रो स्टेशन का निर्माण होना है। इसके लिए वेयर हाउस की जमीन पर मेट्रो का शुरु हो चुका है। इसके लिए वेयर हाउस की जमीन का भी उपयोग किया जा रहा है। इस जमीन पर निर्मित 16 मकानों को हटाया जाएगा।

1.29 करोड़ दिए जा चुके हैं

मेट्रो प्रंबधन के द्वारा प्रशासन को 1.29 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि दी जा चुकी है। इन 16 मकानों को हटाने के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, ये पहली बार होगा, जब अवैध रूप से बने मकानों को हटाने के लिए मेट्रो की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा।

PWD ने किया आकलन

पीडब्ल्यूडी के द्वारा मकानों की निर्माण लागत का आकलन किया गया है। जिसमें 16 मकानों के लोगों को परिवार के सदस्यों को हिसाब से मुआवजा राशि दी जाएगी। साथ ही प्रशासन ने लोगों को दो विकल्प दिए हैं। जिसमें पीएम आवास योजना के फ्लैट देने की योजना है। साथ ही वहां रहने वालों को भवन निर्माण लागत राशि देने का विकल्प भी है।

16 मकानों को नोटिस

प्रशासन के द्वारा 16 मकानों को नोटिस जारी किए हैं। जिसमें नगर निगम के द्वारा फ्लैट देने का विकल्प भी दिया गया है। साथ ही मुआवजा राशि का भी प्रावधान है।

हालांकि, सड़क चौड़ीकरण समेत दूसरे प्रोजेक्टों में आने वाले मकानों को हटाने के बदले नगर निगम केवल पीएम आवास योजना के तहत बने फ्लैट ही देता है। साथ ही कुछ लोगों को टीडीआर का लाभ भी मिलता है।

बता दें कि, अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लेना दिया जा रहा है। जिसमें बैंक की शर्तों में यह है कि प्रोजेक्ट के लिए किसी इलाके के लोगों को विस्थापन के बदले मुआवजा राशि दी जाएगी।

Published on:

23 Jan 2026 04:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / मेट्रो स्टेशन निर्माण में टूटेंगे 16 मकान, मिलेगा मुआवजा

