मेट्रो स्टेशन निर्माण में टूटेंगे 16 मकान, मिलेगा मुआवजा

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में अंडर ग्राउंड मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो प्रबंधन ने निर्माण-कार्य शुरु कर दिया है। इन्हें हटाने के बगले मेट्रो प्रबंधन मुआवजा भी मुहैया कराएगा।



दरअसल, बड़ा गणपति पर अंडर ग्राउंड मेट्रो स्टेशन का निर्माण होना है। इसके लिए वेयर हाउस की जमीन पर मेट्रो का शुरु हो चुका है। इसके लिए वेयर हाउस की जमीन का भी उपयोग किया जा रहा है। इस जमीन पर निर्मित 16 मकानों को हटाया जाएगा।