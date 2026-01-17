17 जनवरी 2026,

शनिवार

इंदौर

परिवार के साथ 20वां बर्थडे मनाया, फिर कमरे में जाकर खा लिया जहर

MP News: उल्टियां होने के बाद बिगड़ी तबीयत तो परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, इलाज के दौरान मौत।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Jan 17, 2026

indore news

मृतक वंश की जीवित अवस्था की फाइल फोटो

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब जन्मदिन मनाने के कुछ देर बाद ही जवान बेटे ने जहर खा लिया। परिजन युवक को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन के मुताबिक जन्मदिन पर पूरे परिवार ने साथ में बैठकर खाना खाया था और उसके बाद बेटा अपने कमरे में गया और फिर कुछ देर बाद उसे उल्टियां होने लगीं। तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल लेकर पहुंचे जहां जहर खाने के बारे में पता चला।

परिवार के साथ 20वां बर्थडे मनाया

अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के महावर नगर में रहने वाले 20 साल के वंश पारोचे का शुक्रवार को जन्मदिन था। वंश के जन्मदिन पर पूरा परिवार खुश था। परिवार के सभी सदस्यों ने वंश के जन्मदिन को शुक्रवार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। वंश के बड़े भाई ने बताया कि छोटे भाई का जन्मदिन मनाने के लिए वो महावर नगर स्थित घर में आए थे। सभी ने वंश का जन्मदिन मनाया और साथ में खाना भी खाया। खाना खाने के बाद वंश घर के ऊपरी हिस्से में बने अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वो उल्टियां करते हुए बाहर आया और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी जिसके कारण उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे।

बर्थडे मनाने के कुछ देर बाद खाया जहर

वंश के भाई नीरज ने बताया कि जब वो वंश को प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने बताया कि उसने जहर खाया है और हालत गंभीर है इस कारण एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया। एमवाय अस्पताल में इलाज के दौरान वंश की मौत हो गई। वंश अपनी मां के साथ नगर निगम में काम करता था। उसने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया ये समझ नहीं आ रहा है। पुलिस को भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने वंश का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु कर दी है।

Published on:

17 Jan 2026 10:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / परिवार के साथ 20वां बर्थडे मनाया, फिर कमरे में जाकर खा लिया जहर

