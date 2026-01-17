परिवार के साथ 20वां बर्थडे मनाया, फिर कमरे में जाकर खा लिया जहर

अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के महावर नगर में रहने वाले 20 साल के वंश पारोचे का शुक्रवार को जन्मदिन था। वंश के जन्मदिन पर पूरा परिवार खुश था। परिवार के सभी सदस्यों ने वंश के जन्मदिन को शुक्रवार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। वंश के बड़े भाई ने बताया कि छोटे भाई का जन्मदिन मनाने के लिए वो महावर नगर स्थित घर में आए थे। सभी ने वंश का जन्मदिन मनाया और साथ में खाना भी खाया। खाना खाने के बाद वंश घर के ऊपरी हिस्से में बने अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वो उल्टियां करते हुए बाहर आया और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी जिसके कारण उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे।