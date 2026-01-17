17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

एमपी में दो दिन तक फांसी पर लटकी रही युवती, मां से की थी आखिरी बार बात

mp news: मकान मालिक और पड़ोसियों को तक नहीं लगी युवती के सुसाइड करने की भनक, बदबू आने पर हुआ खुलासा।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Jan 17, 2026

INDORE

मृतका उमंग प्रजापति की जीवित अवस्था की फाइल फोटो

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में तिलक नगर थाना इलाके में किराए से रहने वाली एक युवती की लाश उसके ही कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी मिली है। शव दो दिन पुराना बताया जा रहा है, जब कमरे से बदबू आने लगी तो मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। बताया गया है कि सुसाइड करने से पहले 14 जनवरी को युवती ने आखिरी बार अपनी मां से फोन पर बातचीत की थी और बाद में बात करने का कहकर फोन रख दिया था। मृतका पहले बैंक में काम करती थी लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी थी।

भोपाल की रहने वाली थी युवती

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 23 साल की उमंग प्रजापति तिलक नगर में एक मकान में किराए से रहती थी। वो मूल रूप से भोपाल की रहने वाली थी। जानकारी मिली है कि उमंग पहले किसी बैंक में काम करती थी लेकिन उसने वहां से नौकरी छोड़ दी थी। उमंग के पिता भोपाल में व्यापार करते हैं। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आशंका जताई जा रही है कि डिप्रेशन के चलते उमंग ने खुदकुशी की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।

14 जनवरी को मां से की थी आखिरी बार बात

उमंग के खुदकुशी करने का पता उस वक्त चला जब उमंग के फोन न उठाने पर परिजन उसके कमरे पर पहुंचे। कमरे से बदबू आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो शव बरामद हुआ। परिजन ने बताया कि 14 जनवरी को उमंग की आखिरी बार मां से फोन पर बातचीत हुई थी, तब वो कुछ नाराज थी और उसने मां से ये कहकर फोन रख दिया था कि बाद में बात करेगी। दो दिन से न तो मकान मालिक ने और न ही पड़ोसियों ने उमंग को कमरे से बाहर देखा था इससे आशंका है कि उसने दो दिन पहले ही अपनी जान दे दी थी।

ये भी पढ़ें

गर्भ निरोधक गोलियां खिलाने से प्रेग्नेंट नाबालिग रेप पीड़िता की मौत
हरदा
harda

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 08:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में दो दिन तक फांसी पर लटकी रही युवती, मां से की थी आखिरी बार बात

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के इस शहर में बनेगा ‘वंदे भारत हब’, 95 करोड़ में होगा तैयार

vande-bharat-train
इंदौर

2600 से अधिक लोकेशन पर बढ़ेंगे ‘जमीन’ के दाम, AI तय करेगा रेट

indore news
इंदौर

भारत-न्यूजीलैंड मैच से पहले हाई अलर्ट पर इंदौर! 1500 जवान तैनात; कई रूट रहेंगे डायवर्ट

इंदौर

इंदौर पहुंचते ही ‘शुभमन गिल’ ने क्यों मंगवाया 3 लाख का वाटर प्यूरीफायर? खुद के रूम में रखवाया

indore-news
इंदौर

भागीरथपुरा की गलियों में पैदल घूमे राहुल गांधी, सुरक्षा भूल पीड़ितों से मुलाकात

Rahul Gandhi in Bhagirathpura contaminated water effective people
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.