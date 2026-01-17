एमपी में दो दिन तक फांसी पर लटकी रही युवती, मां से की थी आखिरी बार बात

मृतका उमंग प्रजापति की जीवित अवस्था की फाइल फोटो
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में तिलक नगर थाना इलाके में किराए से रहने वाली एक युवती की लाश उसके ही कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी मिली है। शव दो दिन पुराना बताया जा रहा है, जब कमरे से बदबू आने लगी तो मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। बताया गया है कि सुसाइड करने से पहले 14 जनवरी को युवती ने आखिरी बार अपनी मां से फोन पर बातचीत की थी और बाद में बात करने का कहकर फोन रख दिया था। मृतका पहले बैंक में काम करती थी लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी थी।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 23 साल की उमंग प्रजापति तिलक नगर में एक मकान में किराए से रहती थी। वो मूल रूप से भोपाल की रहने वाली थी। जानकारी मिली है कि उमंग पहले किसी बैंक में काम करती थी लेकिन उसने वहां से नौकरी छोड़ दी थी। उमंग के पिता भोपाल में व्यापार करते हैं। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आशंका जताई जा रही है कि डिप्रेशन के चलते उमंग ने खुदकुशी की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
उमंग के खुदकुशी करने का पता उस वक्त चला जब उमंग के फोन न उठाने पर परिजन उसके कमरे पर पहुंचे। कमरे से बदबू आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो शव बरामद हुआ। परिजन ने बताया कि 14 जनवरी को उमंग की आखिरी बार मां से फोन पर बातचीत हुई थी, तब वो कुछ नाराज थी और उसने मां से ये कहकर फोन रख दिया था कि बाद में बात करेगी। दो दिन से न तो मकान मालिक ने और न ही पड़ोसियों ने उमंग को कमरे से बाहर देखा था इससे आशंका है कि उसने दो दिन पहले ही अपनी जान दे दी थी।
