एमपी में दो दिन तक फांसी पर लटकी रही युवती, मां से की थी आखिरी बार बात

उमंग के खुदकुशी करने का पता उस वक्त चला जब उमंग के फोन न उठाने पर परिजन उसके कमरे पर पहुंचे। कमरे से बदबू आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो शव बरामद हुआ। परिजन ने बताया कि 14 जनवरी को उमंग की आखिरी बार मां से फोन पर बातचीत हुई थी, तब वो कुछ नाराज थी और उसने मां से ये कहकर फोन रख दिया था कि बाद में बात करेगी। दो दिन से न तो मकान मालिक ने और न ही पड़ोसियों ने उमंग को कमरे से बाहर देखा था इससे आशंका है कि उसने दो दिन पहले ही अपनी जान दे दी थी।