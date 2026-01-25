25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर में दूषित पानी से 28वीं मौत, रिटायर्ड शिक्षक ने तोड़ा दम

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से 28 मौतें हो चुकी हैं।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Jan 25, 2026

indore news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में दूषित पानी से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भागीरथपुरा इलाके में रहने वाले 75 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक राजाराम बौरासी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दूषित पानी से हुई मौतों का आंकड़ा 28 पहुंच गया है।

परिजनों के अनुसार शुक्रवार को उल्टी दस्त के कारण उनकी तबीयत खराब हुई थी। जिसके बाद सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहां रविवार सुबह मौत हुई है। उन्हें पूर्व में हार्ट संबंधित बीमारी के कारण निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। भागीरथपुरा में यह उल्टी दस्त से 28 वीं मौत सामने आई है। अभी भी 7 से 8 मरीज अस्पतालों के वार्ड, आइसीयू में भर्ती हैं। दो मरीज वेंटिलेटर पर हैं।

इधर सीएमएचओ डॉ. माधव हासानी ने इसे उल्टी दस्त से मौत नहीं माना है। उनके अनुसार मृतक 2018-19 में हार्ट संबंधित गंभीर बीमारी का इलाज करा चुके थे। उनके चिकित्सकीय दस्तावेजों में भी गंभीर बीमारी से मौत सामने आई है। इस बारे में विभाग ओर जानकारी जुटा रहा है।

दस मरीज अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती

इंदौर भागीरथपुरा में दूषित पानी से बीमार होने के बाद अभी भी दस के लगभग मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। क्षेत्र में मरीज मिलने के बाद लगातार स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों से जुड़ी अपडेट सार्वजनिक की। पिछले तीन दिनों से यह बुलेटिन जारी करना बंद कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, मरीज सामान्य से अधिक नहीं मिल रहे हैं। इधर, अभी भी अस्पतालों में गंभीर स्थिति वाले मरीज भर्ती है। इनमें आइसीयू व वेंटिलेटर पर भी है। इन गंभीर मरीजों को डायरिया हुआ था, जो ठीक हो चुका है। यह पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त रहे है और इनका शासन की तरफ से निःशुल्क उस बीमारी का इलाज कराया जा रहा है। विभाग के अनुसार, जो मरीज के कारण अभी भी उपचाररत है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 01:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में दूषित पानी से 28वीं मौत, रिटायर्ड शिक्षक ने तोड़ा दम

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रिसेप्शन में ‘पूड़ी’ नहीं परोसी तो बिफरे मेहमान, फिर जमकर चले लात-घूंसे

इंदौर

राजपथ पर इंदौर की बहू पलक करेंगी ‘200 वादकों’ का नेतृत्व, गूंजेगी शहनाई

Republic Day
इंदौर

Good News: अब वाहन स्क्रैप या बेचने के बाद भी नंबर नहीं बदलेगा नंबर

Vehicle Scrapping
इंदौर

दुबई, प्यार का झांसा और फिर न्यूड फोटो का खेल : किस तरह युवती ने किस्तों में दे दिए 30 लाख रुपए

indore
इंदौर

सड़कों पर भीख मांगते थे इंदौर के शख्स, अब बने गणतंत्र दिवस 2026 के विशिष्ट अतिथि

Indore man who used to beg on the streets is now a special guest at Republic Day 2026
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.